– Varsinkin nuorelle ja edistykselliselle yleisölle Sanna Marin oli ja on esikuva, Meriläinen summaa.

Entiseen pääministeriin kohdistui poikkeuksellisen paljon huomiota sekä Suomessa että kansainvälisesti. Huomio oli niin kriittistä kuin myönteistä, ja se kohdistui sekä hänen politiikkaansa että henkilökohtaiseen elämään.

– Oli sitten kyse käytöksestä, pukeutumisesta tai ystäväpiiristä, niin ei pääministeri Sanna Marinin päälle mene nahkatakki vahingossa, kun mennään keskustelemaan Natoon liittymisestä Ruotsiin.

– Samaan aikaan tuon tason poliittinen toimija ei vahingossa postaa mitään Instagramiin tai muualle sosiaaliseen mediaan. Kyllä taustalla on jonkinlainen suunnitelma ja se on aivan selvä.