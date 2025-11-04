Suomen entisen pääministerin Sanna Marinin muistelmateos Toivo on tekoja (Gummerus 2025) julkaistiin virallisesti tänään tiistaina.
Kirjassa Marin kertoo omin sanoin poliittisesta urastaan sekä myös yksityiselämästään.
Entiseen pääministeriin kohdistui poikkeuksellisen paljon huomiota sekä Suomessa että kansainvälisesti. Huomio oli niin kriittistä kuin myönteistä, ja se kohdistui sekä hänen politiikkaansa että henkilökohtaiseen elämään.
MTV Uutisten Huomenta Suomessa vieraillut tutkija ja valtio-opin dosentti Niina Meriläinen Tampereen yliopistosta on tutkinut Sanna Marinin poliittista uskottavuutta. Tutkimus on julkaistu viime vuonna.
– Varsinkin nuorelle ja edistykselliselle yleisölle Sanna Marin oli ja on esikuva, Meriläinen summaa.
Samaan aikaan tutkimustuloksista käy ilmi, että Marin rikkoi tiedostaen politiikan käytäntöjä.
Nahkatakki ei ollut vahinko
Entinen pääministeri, jolla on yli miljoona seuraajaa Instagramissa, on korostanut, ettei hänen sosiaalisen median käytöllään ole ollut mitään erityistä suunnitelmaa.