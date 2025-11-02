Entinen pääministeri kertoo haastattelussa etsivänsä tasapainoisempaa elämää, jossa voi olla enemmän läsnä läheisilleen.

Entinen pääministeri Sanna Marin (sd.) on antanut brittilehti Sunday Timesille haastattelun, jossa hän raottaa ovea mahdolliselle paluulle politiikkaan.

Haastattelussa toimittaja kysyy Marinilta, voisiko tämä jonain päivänä palata politiikkaan.

– En tällä hetkellä pyri politiikkaan liittyviin tehtäviin, mutta ehkä tulevaisuudessa, Marin vastaa.

– Minulla ei koskaan ole ollut itselleni viisivuotis- tai kymmenvuotissuunnitelmaa. Täten elämässäni on ollut paljon yllätyksiä. Toivottavasti niitä on tulevaisuudessakin, hän jatkaa.

Haastattelu julkaistiin Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä. Asiasta on uutisoinut Suomessa aiemmin ainakin Helsingin Sanomat.

Marinin muistelmateos julkaistaan ensi viikolla suomeksi ja englanniksi.

"Ei intohimoa, ei iloa"

Marin toimi Suomen pääministerinä vuosina 2019–2023. Hänet valittiin vielä kansanedustajaksi kevään 2023 eduskuntavaaleissa, mutta jo seuraavana syksynä hän jätti eronpyyntönsä eduskunnalle ja siirtyi strategiseksi neuvonantajaksi -instituuttiin.