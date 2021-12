Onko kahden ministerin välillä SDP:n sisällä kilpailuasetelma? Pöllöraati "boss ladyn" paluusta: "Kiurulla oli sellainen hampurilainen, jonka edessä koko Suomi oli polvillaan"

Niin meillä Suomessa kuin maailmallakin koronatilanne on syksyn ja talven kuluessa synkistynyt . Koronaviruksen nopeasti leviävä omikronmuunnos on saanut useat maat tarttumaan tiukkoihin rajoitustoimenpiteisiin.

Suomessa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) niin sanotusti pisti isomman vaihteen silmään kansan herättelyssä tiistai-iltana. Hänen tiistai-iltaisia esiintymisiä Ylen A-stusiossa ja MTV:n Kymmenen uutisissa on kehuttu vuolaasti – myös yli puoluerajojen .

– Boss lady on tehnyt paluun, hän jatkaa.

Kiurua on aiemmin syksyllä kritisoitu voimakkainkin sanakääntein hänen tiukan koronapolitiikkansa vuoksi.

Kemppaisen mukaan kritisoitu Kiuru ”on ollut syksyllä oikeassa ehkä enemmän kuin muut”, kun Kiuru on pitänyt itsepintaisesti kiinni ”vaara ei ole ohi” -ajatuksestaan.

– Itse vain mietin sitä, kuka tässä on vatuloinut. En usko, että se on välttämättä ollut Kiuru. Nyt hän on saanut muutkin ymmärtämään tilanteen, Tamminen veistelee.