Pöllöraati: Marinin fetapiirakkaohjeet ja positiivinen somepöhinä kääntyivät itseään vastaan

MTV Uutisten politiikan toimittaja Antonia Berg huomauttaa, että pääministeriltä on ollut yleisesti ottaen vaikea saada kommentteja politiikan asiakysymyksiin, joita hän on nyt korostanut – jo ennen bilevideoiden julkituloa.

– Mutta kun muuten pyytää asiakysymykseen kommenttia, ei löydy aikaa tai sanotaan, että joku muu puhuu siitä tai on toisen pöydällä. Kesällä kun oli iso Uniper ja Fortum (sotku), niin ei hän tullut sitä kommentoimaan, koska oli lomalla. Ymmärrän sen, että on lomalla, mutta ne ovat sen verran isoja asioita minun mielestäni, että pääministerinkin kuuluu kommentoida.

Sosiaalisen median käytös puhuttaa

Sanna Marinin sosiaalisen median käytös on puhuttanut aiemmin. Jos muistellaan esimerkiksi Ruisrockin aikaista positiivista mediakuvaa, joka pääministeristä julkaistusta kuvasta seurasi, ollaan päästy sosiaalisen median toiseen ääripäähän – some voi kääntyä myös itseään vastaan.

"Eihän se niin mene, että poliitikko päättää mistä saa kysyä"

Yle Puheen Puskaradion politiikan toimittaja Linda Pelkonen nostaa esiin, että Marin on vetänyt somessa kevyttä, jopa lifestylemäistä linjaa. Täten viime päivien vaatimus asiakysymyksistä on ristiriitainen.

– Hän on antanut fetapiirakkareseptejä, hän esittelee käsilaukkua somessa, kommentoi lifestyleaiheita ja on tuonut perheasioitaan esiin naistenlehtiin, mutta nyt ollaan yhtäkkiä sitä mieltä, että pitää puhua vain politiikan asia- ja sisältökysymyksistä. Eihän se niin mene, että poliitikko päättää sen, että media ei saa kysyä jostain asiasta. Totta kai tästä (bilekohusta) puhutaan, kun se on tullut ilmi, Pelkonen sanoo.

– Tämä asia on ollut aika pitkään ainakin uutis- ja politiikantoimittajien keskuudessa esillä. On se outoa, että hän liiaksi päättää, että tuohon (haastatteluun) menen, tuo on mukava aihe. Nyt puhun asiakysymyksistä – ja tämä on ollut pitkään, en puhu vain bilekohuista – että hän ei ole kovin helposti kommentoimassa, vaan haluaa kontrolloida aika vahvasti sitä, mitä hän tekee ja kenelle, Berg miettii.