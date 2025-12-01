Ex-pääministeri Sanna Marinin erityisavustaja Iida Vallin siirtyy Marinin yhtiöstä viestintätoimiston leipiin.
Iida Vallin aloittaa johtavana neuvonantajana ja osakkaana Aina Advisors Oy:ssa.
Tähän asti Vallin on työskennellyt Sanna Marinin MA/PI-yrityksessä, jossa Vallin on työskennellyt sidosryhmäjohtajan tittelillä.
Sanna Marinin pääministerikaudella Vallin toimi pääministerin erityisavustajana ja vastasi esimerkiksi pääministerin mediasuhteista. Vallin on työskennellyt myös SDP:n viestintäpäällikkönä.
Aina Advisors on tänä vuonna perustettu viestintätoimisto, joka on erikoistunut esimerkiksi kriisiviestintään. Yksi toimiston perustajista on pitkän linjan toimittaja Katri Makkonen, joka työskenteli viime vaalikaudella valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) valtiosihteerinä.
Aina Advisorsin nimi nousi lokakuussa esille, kun Yle kertoi Ulkopoliittisen instituutin ostaneen yhtiöltä yli 10 000 eurolla kriisiviestinnän konsultointia. Hankinta liittyi tasavallan presidentin pojan Oliver Stubbin epäiltyyn suosimiseen instituutin harjoitteluhaussa.
Juttua muokattu kello 14.32. Makkonen työskenteli Saarikon valtiosihteerinä, ei erityisavustajana.