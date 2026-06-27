Jäähyväiskiertue on myös Eppu Normaalin jäsenille itselleen tunteellinen paikka, bändi kertoo MTV Uutisille.
Suomirockin suuryhtye Eppu Normaali keikkalee parhaillaan jäähyväiskiertueen merkeissä ympäri Suomea. MTV Uutiset kävi Provinssissa Seinäjoella katsomassa, miten 50-vuotinen ura näkyy lavalla ja mitä taiteilijat itse viimeisillä keikoillaan miettivät.
Paikalla nähtiin yleisöä ainakin kolmessa polvessa. Kurkkaa yleisön tunnelmat yllä olevalta videolta.
Myös taiteilijoille itselleen jäähyväiskiertue käy tunteisiin.
– Koko elämähän tätä on tehty kuusitoistavuotiaasta asti, niin kyllä se muutos tulee aikamoinen olemaan sitten, kun homma oikeesti on keikkojen osalta ohi, tuumaa kitaristi Juha Torvinen.
Entä onko bändin sanoittaja ja solisti Martti Syrjän olo yhtään haikea?
– On. On tavallaan, se on ristiriitainen sekotelma erilaisia tunteita. Tavallaan on hirveän mielissään, että loppuu tällä lailla viisaasti ja lopetetaan, kun ollaan vielä hyviä.
Viisikymmentä vuotta sitten Ylöjärven lukiossa perustettu bändi on yhä iskussa.
– Se, että tuollainen varhaisen nuoruuden haave soittaa rokkibändissä on toteutunut miljardikertaisesti, niin totta kai sehän on ihan mahtavaa, Torvinen sanoo.
Jäähyväiskiertue päättyy elokuun alussa Tampereelle.
– Onhan tämä merkityksellistä, se mitä jää jäljelle. Vaikka me lopetamme, ne biisit jäävät jäljelle, se musiikki ei katoa mihinkään. Siitä minulle tulee jotenkin kummallisen hyvä mieli.