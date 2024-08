Energiajuomistakin tuttu aine voi lisätä riskiä verihyytymiin

Esimerkiksi juomissa käytetty makeutusaine saattaa aiheuttaa veritulppia. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan erytritoli voi lisätä riskiä verihyytymien muodostumiseen, kertoo CNN .

Erytritolia on esimerkiksi joissain energiajuomissa. Ainesosalistassa se on voitu merkitä arominvahventeeksi.

– Merkittävää on, että kaikissa tutkimusaiheissa jokainen verihiutaleiden vasteen, siis hyytymisen, mittari nousi erytritolin nauttimisen jälkeen, tutkimusta tehnyt Stanley Haze kuvailee.

"Näimme lisääntynyttä hyytymistä"

Tutkimus on hyvin pieni: osanottajia oli vain 20. He paastosivat yön yli, ja aamulla heiltä otettiin verinäyte. Tämän jälkeen he joivat juoman, jossa oli 30 grammaa joko erytritolia tai sokeria. 30 minuutin kuluttua verikoe uusittiin.