Kevytlimut eivät ole sen parempi vaihtoehto kuin sokerilimutkaan, väittää tutkimus – tällainen on vaikutus insuliinitasoihin

Brasilialaistutkimuksessa on käynyt ilmi, että sekä sokeroidut että aspartaamilla makeutetut limonadit johtavat korkeampiin insuliinimääriin elimistössä, kertoo New York Post .

– Vaikka kevytjuomia on markkinoitu voimakkaasti painonpudotukseen ja verensokerin parempaan hallintaan, yhä useammat tutkimukset ovat osoittaneet, että näillä juomilla on päinvastainen vaikutus, kommentoi ravitsemusterapeutti Karen Z.Berg tutkimusta Medical New Todaylle.