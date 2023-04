Optikko neuvoo helpon keinon ehkäistä kuivia silmiä – vaiva yleistyy älylaitteita käyttävien nuorten keskuudessa

– Jos oireet jatkuvat pidempään, on syytä käydä tutkimuksissa selvittämässä, mistä kuivasilmäisyys johtuu, ja hoitaa sairauden aiheuttajaa, ei vain oiretta, kertoo optikko Aija Hirsimäki Huomenta Suomessa.

Älypuhelinta tuijottaessa silmien räpyttelymekanismi ei toimi

Kuivasilmäisyys on sairaus , joka voi kroonistua, jos sen aiheuttajaa ei hoideta ajoissa. Sairastumiseen vaikuttavat monet asiat, mutta etenkin lasten ja nuorten joukossa älylaitteiden merkitys korostuu.

– Silmien räpytysmekanismilla on kaksi tehtävää. Ensimmäinen on se, että se levittää kyyneleet kyynelkanavasta silmään, jotta silmä pysyy kosteana. Toinen tehtävä on työntää silmästä löytyvästä rauhasesta silmiä kosteuttavaa öljyä kyynelten sekaan.