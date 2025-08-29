Ilmestyikö näkökenttään "roskaa"? Yleinen vaiva voi olla syypää

Mitä tarkoittaa lasiaisen irtauma?

Lasiaisen irtauma koskettaa jopa 70 prosenttia väestöstä jossain kohtaa elämää, mutta mitä siitä pitää tietää?

Suurin osa silmän tilavuudesta on lasiaista. Lasiainen on ikään kuin geelirakenne, ja sitä ympäröi lasiaiskalvo. Lasiaisen irtaumaksi kutsutaan tilannetta, jossa lasiainen tyypillisesti iän myötä vetäytyy kasaan, ja sitä ympäröivä kalvo irtoaa verkkokalvon pinnalta.

Ei hoitokeinoa

Lasiaisen irtauman oireet ovat yksinomaan näköoireita, ja näkökenttään saattaa ilmestyä vaaleanharmaata ”roskaa”, rinkuloita, juosteita tai salamointia eli valovärähtelyä.

Silmätautien erikoislääkäri ja silmäkirurgi Susanna Jouhi sanoo valovärähtelyn johtuvan irtoavan lasiaiskalvon verkkokalvolle aiheuttamasta vedosta, jonka verkkokalvo aistii valonvärähdyksenä.

Lasiaisen irtauma ei vaadi hoitoa, eikä sitä voidakaan hoitaa. Oireet helpottavat viikoissa tai kuukausissa.

– Se on normaali ikääntymiseen liittyvä asia, Jouhi sanoo.

Vaiva koskettaa pääosin eläkeikäisiä, mutta esimerkiksi likinäköisyys tai silmävammat voivat altistaa lasiaisen irtaumalle myös nuoremmalla iällä. Jouhin mukaan vaivaa esiintyy kuitenkin alle 40-vuotiailla vain harvoin.

Näköoireet ovat lähes aina syy käydä lääkärissä

Vaikka tähän vaivaan hoitoa ei tarvita hoitoa, voi lasiaisen irtauma aiheuttaa muita vaivoja, jotka saattavat vaatia kiireellistäkin hoitoa. Tämän vuoksi silmälääkärille on tarpeen kuitenkin mennä.

– Joskus lasiaiskalvo on tiukasti kiinni verkkokalvolla ja irrotessaan se saattaa joskus harvoin nyppäistä reiän verkkokalvolle, Jouhi sanoo.

Reikä verkkokalvossa saattaa mahdollistaa nesteen pääsyn verkkokalvon alle, mikä aiheuttaa verkkokalvon irtauman.

– Tämä on se syy, miksi lasiaisen irtauman oireiden vuoksi pitää hakeutua silmälääkäriin.

Verkkokalvon irtauma vaatii kiireellistä leikkaushoitoa, Jouhi sanoo. Jos näkökenttään ilmaantuu niin sanottua nokisadetta, näkö selvästi heikkenee tai alkaa vääristämään tai näkökenttään ilmaantuu esirippumaisesti verho, on syytä hakeutua silmälääkäriin pian.

Silmälääkäri pystyy tunnistamaan reiän verkkokalvolla, ja hoitamaan sen laserilla ennen kuin verkkokalvolle kehittyy irtauma.

Jouhi sanoo lasiaisen irtauman olevan monelle vieras käsite, vaikka se on hyvin yleinen vaiva. Hän kuitenkin korostaa, että kyse ei ole sairaudesta tai mistään lähtökohtaisesti vaarallisesta asiasta. Verkkokalvoriskien vuoksi lääkärissä on silti hyvä käydä, mikäli näkökentässä havaitsee muutoksia.

Katso myös: Mikä on suurin riski silmien laserleikkauksen epäonnistumiselle?

0:49 Silmäaseman johtava ylilääkäri Kaisu Järvinen kertoo, mikä on suurin riski silmien laserleikkauksen epäonnistumiselle.