Eroilmoituksen taustalla on yliopiston mukaan alkoholinkäyttöä ja epäasiallista käytöstä.
Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen eroaa tehtävästään henkilökohtaisista syistä. Yliopiston hallitus myönsi eron tämänpäiväisessä kokouksessaan.
Yliopiston hallitus on harkinnut luottamustaan Maanista kohtaan. Taustalla on yliopiston mukaan alkoholinkäyttö ja epäasiallinen käytös henkilöstötilaisuudessa.
Yliopisto korostaa tiedotteessa, ettei luottamuskysymys liittynyt yliopiston päätöksentekoon tai sen valmisteluun.
Rehtorin tehtävää aletaan täyttää elokuussa. Yhteistyösuhteiden vararehtori Petteri Alahuhta hoitaa tehtävää, kunnes uusi rehtori aloittaa.