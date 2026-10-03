Pelicansin tähtihyökkääjä Brett Stapleyn KooKoo-ottelu päättyi ulosajoon avauserässä.

Stapley kävi maalin edustalla taistelua KooKoon Samuel Valkeejärven kanssa. Kamppailun yhteydessä Stapley tirvaisi Valkeejärveä poikittaisella mailalla kaulaan ja leukaan.

Videotarkistuksen jälkeen Stapleylle tuomittiin 5+20 minuutin pelirangaistus poikittaisesta mailasta.

KooKoon ylivoima teki kuitenkin kohtalokkaan virheen. Jiri Pärssinen ei saanut siniviivalla Ville Meskasen syöttöä haltuun ja Anton Kettunen karkasi läpi.

Kettunen käytti paikkansa hyväkseen uittamalla kiekon verkkoon ja viemällä Pelicansin ottelussa 3–1-johtoon.

Katso ulosajoon johtanut tilanne pääkuvan videolta.

1:38 KooKoo tunaroi ylivoimalla – Anton Kettunen iskee alivoimamaalin.