Ensin aerobista vai lihaskuntoa? Asiantuntijat kertovat, miten treeni kannattaa aloittaa

Mutta kummasta on parempi aloittaa, jos aikataulut vaativat suorittamaan aerobisen liikunnan ja lihaskuntotreenin putkeen?

Useimmat urheiluasiantuntijat suosittelevat aloittamaan lihaskuntotreenistä ja lopettamaan sykettä nostavaan treeniin, kertoo New York Post .

– Ensisijainen polttoaine painonnostossa on lihaksiin varastoitunut sokeri glykogeeni, joten saat parhaiten tuloksia aikaan silloin, kun lihaksissasi on eniten polttoainetta saatavilla, kertoo valmentajana yhdysvaltalaiskanadalaisessa kuntosaliketjussa työskentelevä Danny King New York Postissa.