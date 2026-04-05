Lakko muisteli Huomenta Suomi -lähetyksessä Tanssii Tähtien Kanssa -taivaltaan.

Tubettaja Eric ”Lakko” Savolainen vieraili Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä kertomassa tuoreista kuulumisistaan. Hän muisteli haastattelussa myös Tanssii Tähtien Kanssa -taivaltaan.

Savolainen sijoittui toiseksi parinsa Kastanja Rauhalan kanssa viime syksynä kisatulla TTK:n 18. kaudella. Hän kertoo, että kauden jälkeen mieleen hiipi haikeus.

– Tietyllä tavalla sellainen luonnollinen haikeus tuli, koska sitä tehtiin niin kovalla intensiteetillä ja tavallaan eli, sitä tanssia. Oli semmoisessa tietynlaisessa kuplassa, sanoo Savolainen kertoo.

Kauden aikana arki koostui tanssista. Savolainen kertoo, että tanssi neljä tuntia päivässä sunnuntain livelähetyksen lisäksi.

– Kun niitä vetää monta viikkoa putkeen ja homma loppuu kuin seinää. Paluu normaaliin arkeen ja siihen rytmiin ja rutiineihin oli vähän haastavaa, ettei saanut oikein kiinni siitä periaatteessa, tubettaja sanoo.

– Meni varmaan ehkä pari viikkoa ennen kuin totuin taas siihen omaan arkeen ja kotona olemiseen. Siinä piti taas löytää ne omat jutut.

Haastattelussa Savolaiselta kysyttiin myös, näkyykö tanssi ja TTK nyt hänen elämässään.

– Kyllä varmaan oma vaimo voi kompata siinä mielessä, että tuntuu, että heilutan takamustani vielä enemmän siellä kotona tuon TTK jälkeen, Savolainen sanoo.

