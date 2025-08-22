Koirakarkurin bussimatka ja Oivan, 80, hurja liukumäki – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!

Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.
Pia todisti karhujen hurjan painin
Pian haave toteutui, kun hän sai kuvattua karhujen painin.
Kuusamossa karhujen kuvauspaikalla vieraillut Pia onnistui kuvaamaan mesikämmenten välisen taistelun.
– Olen aina toivonut itse näkeväni luonnossa, että karhu tulee vastaan. Ne ovat aina kiehtoneet minua, joten se on ollut minulla suuri toive, hän kertoo MTV Uutisille.
Lue koko juttu: Pia tallensi karhujen hurjan painin videolle – "Olen aina toivonut näkeväni"
Tältä näyttävät maailman suurimman jyrsijän poikaset
0:47Unkarilaisessa eläintarhassa syntyi kolme kapybaran eli vesisian poikasta. Katso videolta, miltä suloinen pikkukolmikko näyttää.
Koirakarkuri matkusti bussilla Tampereella
Karannut koira napattiin bussin kyytiin.Kuva vasemmalla: AOP / Kuva oikealla: Helena Wiljanen
Yksin liikkeellä ollut pikkukoira pääsi Tampereella viikonloppuna jännittävälle bussimatkalle ja hotellivisiitille. Karkuretki myös päättyi onnellisesti omistajan löydyttyä.
Lue koko juttu: Koirakarkuri hyppäsi bussin kyytiin Tampereella: "Kuskilla oli tosi hyvä pelisilmä"
Uskaltaisitko laskea? Oivan, 80, mökillä on huima liukumäki
2:09Oivan, 80, mökillä Taipalsaarella on huikea liukumäki. Oiva rakensi liukumäen 50 vuotta sitten, mutta edelleen se on kovassa käytössä. Katso video!
Satuolennot moottoripyöräilivät Argentiinassa
0:42Moottoripyöräilevät satuhahmot ilahduttivat lastensairaalan potilaita Buenos Airesissa. Katso video!
Ihana hetki Kauppatorilla vaihtui dramaattiseksi paoksi
Kuvituskuva.All Over Press
Espoolaisen Istiaqin vahinkokuva todistaa, kuinka nopeasti Kauppatorilla voi menettää eväänsä.
– Olin ottanut kuvan joutuessani gangsterilokin ryöstön uhriksi, Istiaq nauraa.
Lue koko juttu: Vuoden kaupunkiluontokuva? Ihana hetki Kauppatorilla vaihtui dramaattiseksi takaa-ajoksi
Miten ruutukasvoilta onnistuvat terveiset vieraalla kielellä?
1:40Miten kävi, kun Ivan Puopolo ja Teresa Meriläinen-Aho yrittivät lähettää onnitteluja Puolaan. Katso videolta, miten sujui!
