Koirakarkurin bussimatka ja Oivan, 80, hurja liukumäki – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!

Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.

Pia todisti karhujen hurjan painin

Pian haave toteutui, kun hän sai kuvattua karhujen painin.

Kuusamossa karhujen kuvauspaikalla vieraillut Pia onnistui kuvaamaan mesikämmenten välisen taistelun.

– Olen aina toivonut itse näkeväni luonnossa, että karhu tulee vastaan. Ne ovat aina kiehtoneet minua, joten se on ollut minulla suuri toive, hän kertoo MTV Uutisille.

Tältä näyttävät maailman suurimman jyrsijän poikaset

0:47 Unkarilaisessa eläintarhassa syntyi kolme kapybaran eli vesisian poikasta. Katso videolta, miltä suloinen pikkukolmikko näyttää.

Koirakarkuri matkusti bussilla Tampereella

Karannut koira napattiin bussin kyytiin.Kuva vasemmalla: AOP / Kuva oikealla: Helena Wiljanen

Yksin liikkeellä ollut pikkukoira pääsi Tampereella viikonloppuna jännittävälle bussimatkalle ja hotellivisiitille. Karkuretki myös päättyi onnellisesti omistajan löydyttyä.

Uskaltaisitko laskea? Oivan, 80, mökillä on huima liukumäki

2:09 Oivan, 80, mökillä Taipalsaarella on huikea liukumäki. Oiva rakensi liukumäen 50 vuotta sitten, mutta edelleen se on kovassa käytössä. Katso video!

Satuolennot moottoripyöräilivät Argentiinassa

0:42 Moottoripyöräilevät satuhahmot ilahduttivat lastensairaalan potilaita Buenos Airesissa. Katso video!

Ihana hetki Kauppatorilla vaihtui dramaattiseksi paoksi

Kuvituskuva.All Over Press

Espoolaisen Istiaqin vahinkokuva todistaa, kuinka nopeasti Kauppatorilla voi menettää eväänsä.

– Olin ottanut kuvan joutuessani gangsterilokin ryöstön uhriksi, Istiaq nauraa.

Miten ruutukasvoilta onnistuvat terveiset vieraalla kielellä?

1:40 Miten kävi, kun Ivan Puopolo ja Teresa Meriläinen-Aho yrittivät lähettää onnitteluja Puolaan. Katso videolta, miten sujui!

