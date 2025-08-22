Koirakarkurin bussimatka ja Oivan, 80, hurja liukumäki – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!

hyvät2208
Oivan mökillä on huikea liukumäki. Pikkukoira matkasi bussilla hotelliin ja pääsi lopulta takaisin kotiin.MTV/Kuva oikealla: Helena Wiljanen
Julkaistu 22.08.2025 18:46

Hannakaisa Taskinen

hannakaisa.taskinen@mtv.fi

Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.

Pia todisti karhujen hurjan painin

kk3Pian haave toteutui, kun hän sai kuvattua karhujen painin.

Kuusamossa karhujen kuvauspaikalla vieraillut Pia onnistui kuvaamaan mesikämmenten välisen taistelun.

– Olen aina toivonut itse näkeväni luonnossa, että karhu tulee vastaan. Ne ovat aina kiehtoneet minua, joten se on ollut minulla suuri toive, hän kertoo MTV Uutisille.

Lue koko juttu: Pia tallensi karhujen hurjan painin videolle – "Olen aina toivonut näkeväni"

Tältä näyttävät maailman suurimman jyrsijän poikaset

0:47imgUnkarilaisessa eläintarhassa syntyi kolme kapybaran eli vesisian poikasta. Katso videolta, miltä suloinen pikkukolmikko näyttää.

Koirakarkuri matkusti bussilla Tampereella

1808 Borderterrieri bussi TampereKarannut koira napattiin bussin kyytiin.Kuva vasemmalla: AOP / Kuva oikealla: Helena Wiljanen

Yksin liikkeellä ollut pikkukoira pääsi Tampereella viikonloppuna jännittävälle bussimatkalle ja hotellivisiitille. Karkuretki myös päättyi onnellisesti omistajan löydyttyä.

Lue koko juttu: Koirakarkuri hyppäsi bussin kyytiin Tampereella: "Kuskilla oli tosi hyvä pelisilmä"

Uskaltaisitko laskea? Oivan, 80, mökillä on huima liukumäki

2:09imgOivan, 80, mökillä Taipalsaarella on huikea liukumäki. Oiva rakensi liukumäen 50 vuotta sitten, mutta edelleen se on kovassa käytössä. Katso video!

Satuolennot moottoripyöräilivät Argentiinassa

0:42imgMoottoripyöräilevät satuhahmot ilahduttivat lastensairaalan potilaita Buenos Airesissa. Katso video!

Ihana hetki Kauppatorilla vaihtui dramaattiseksi paoksi

AOP, lokkiKuvituskuva.All Over Press

Espoolaisen Istiaqin vahinkokuva todistaa, kuinka nopeasti Kauppatorilla voi menettää eväänsä.

– Olin ottanut kuvan joutuessani gangsterilokin ryöstön uhriksi, Istiaq nauraa.

Lue koko juttu: Vuoden kaupunkiluontokuva? Ihana hetki Kauppatorilla vaihtui dramaattiseksi takaa-ajoksi

Miten ruutukasvoilta onnistuvat terveiset vieraalla kielellä?

1:40imgMiten kävi, kun Ivan Puopolo ja Teresa Meriläinen-Aho yrittivät lähettää onnitteluja Puolaan. Katso videolta, miten sujui!

Lue myös:

Kommentti: Kiitos lauluista, Katri Helena! Iskelmälegenda jätti Olympiastadionilla lämminhenkiset ja koskettavat jäähyväiset

Katri ja Aki Riihilahti viettivät toista hääpäiväänsä: "Rakastan sinua kuuhun ja takaisin"

Meteorologi Anniina Valtonen hauskuuttaa somessa – kertoo sään viilenevän, mutta tätä sanaa hän ei käytä

Mikä oli oma suosikkisi? Voit jakaa sen somessa aihetunnisteella #mtvuutiset #hyvauutinen

MTV Uutiset ottaa vastaan vinkkejä sekä kuvia ja videoita hyvistä kokemuksista, sankariteoista ja paikallisista ilon aiheista. Voit laittaa omasi osoitteella uutiset@mtv.fi tai tämän linkin kautta.

Lisää aiheesta:

Yllätysvieras ilmestyi ikkunan taakse, lokkikilpailussa matkittiin lintua – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!Damian-koira löytyi vuosien jälkeen, Suvi sai jännittävän sähköpostin – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!Hassua ilmeilyä, laulava lentäjä ja Johannan hulvaton autosattumus – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!Mustoset tajusivat olevansa sukua, 106-vuotias Magnolia sai ihanat juhlat – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunutMarkon ruokakauppatilaus naurattaa, Kati pelasti lehmiä Norjasta – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!Masi-koiran ihmepelastuminen ja rakkausuutisia – katso, mitä hyvää maailmalla on tapahtunut!
Hyvän mielen jututLifestyle

Tuoreimmat aiheesta

Hyvän mielen jutut