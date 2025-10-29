Suomalainen huoltoasemaverkosto SEO on kiinnostunut neuvottelemaan itsenäisten Teboil-huoltoasemakauppiaiden kanssa, uutisoi Helsingin Sanomat.

SEO:n toimitusjohtaja Arto Viljakainen kertoo HS:lle, että Teboil-kauppiaat ovat olleet itse aktiivisia SEO:n suuntaan.

Viljakaisen mukaan SEO on saanut suuren määrän yhteydenottoja, joissa on kysytty, miten sen kautta voisi ostaa polttoaineita.

Aikataulu mahdollisille neuvotteluille on vielä auki. Viljakaisen mukaan puhutaan päivistä tai muutamasta viikosta. Hän uskoo 21. marraskuuta toimivan ohjaavana päivämääränä.

Yhdysvallat kertoi viime viikolla asettavansa pakotteita Teboilin omistavalle venäläiselle öljy-yhtiölle Lukoilille.

Yhdysvaltain pakotepäätöksessä määrätty kuukauden siirtymäaika päättyy 21. marraskuuta. Aiemmin myös Britannia kertoi pakotteista yhtiölle.

Lukoil kertoi maanantaina, että se aikoo myydä kansainvälisiä omistuksiaan pakotteiden takia. Siitä ei ole varmuutta, aikooko Lukoil myydä Teboilin.

Viljakainen ei kommentoi HS:lle sitä, olisiko SEO kiinnostunut mahdollisesti myös Suomen emoyhtiöstä.