Venäjä ampui hypersoonisia ohjuksia eilen Ukrainaan – "Ilmapuolustus ei pärjää niitä vastaan tarpeeksi hyvin"

Ukrainan armeijan mukaan Venäjä ampui yhteensä 84 ohjusta, joista kuusi oli hypersoonista Kinzhal-mallia.

Hypersooniset ohjukset ovat kova pala purtavaksi Ukrainan ilmapuolustukselle, maan armeija myönsi.

Ukrainan armeijan tiedottaja Yuriy Ihnat kertoi, ettei maan ilmapuolustuksella ole kykyä ampua alas kaikentyyppisiä venäläisohjuksia. Lausunnollaan hän todennäköisesti viittasi hypersoonisiin ohjuksiin, arvioi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

– He käyttävät hypersoonisia ohjuksia. He käyttävät uudentyyppisiä aseita ja he näkevät, miten meidän ilmapuolustuksemme pärjää niille, sanoi presidentti Volodymyr Zelenskyin talousneuvonantaja Alexander Rodnyanskyi.

– (Ilmapuolustus) ei pärjää tarpeeksi hyvin, hän jatkoi.

Eilinen ei ollut ensimmäinen kerta, kun Venäjä käytti Ukrainassa hypersoonisia ohjuksia Ukrainaa vastaan. Harvinaista se on tosin ollut. Venäjä iski samaisilla ohjuksilla muutamia kertoja suurhyökkäyksensä ensiviikkojen aikana, amerikkalaismedia CNN kirjoittaa.

0:28 Räjähdys venäläistankin kyljessä: Ohjus ehtii vain vilahtaa videolla. Ukrainan armeija julkaisi videon elokuussa 2022.

Venäjän torstainen ohjushyökkäys oli kuluvan vuoden toistaiseksi suurin, toteaa ISW.

Ennen varsinaista ohjusiskua Venäjä hyökkäsi Ukrainaa vastaan iranilaisvalmisteisilla Shaded-136-lennokeilla. Niiden tehtävä oli ilmeisesti hämätä Ukrainan ilmapuolustusta, ISW kirjoittaa.

ISW:n arvion mukaan kyse oli myös poliittisesta hyökkäyksestä. Venäjä-mieliset sotakommentaattorit ovat kritisoineet Venäjän armeijan kykenemättömyyttä palelluttaa ukrainalaisia.

0:42 Ukraina väittää videon näyttävän, miten maan laskuvarjojääkäri tuhoaa BMP-rynnäkkövaunun. Ukraina julkaisi videon marraskuussa 2022.

Ukrainan armeijan tiedottaja Ihnatin mukaan Venäjällä on arsenaalissaan viitisenkymmentä hypersoonista ohjusta. Tietoa ei vahvistettu.

Useat länsimaiset asiantuntijat ja esimerkiksi Britannian puolustusministeriö ovat pitkin sotaa arvioineet, että Venäjän täsmäiskuihin kykenevät ohjukset ovat loppumassa.

– Kyllä sieltä näyttää lisää tulevan ja Venäjä jatkaa toimintaa. He kykenevät tuottamaan ammustarvikkeita. Totta kai heillä on siitä pulaa, koska kulutus on aika isoa, sanoi Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen eilen MTV Uutisille.

– He joutuvat valikoimaan yhä tarkemmin, mihin isketään, mutta toistaiseksi toiminta jatkuu.