Puolassa on suljettu lentokenttiä varotoimenpiteenä.
Puolan lentoliikennevirasto (PANSA) ilmoitti keskiviikkona, että Radomin ja Lublinin kaupungeissa sijaitsevat lentokentät on suljettu väliaikaisesti.
Puolalaiskomentajat ilmoittivat aiemmin, että Puolan ja sen liittolaisten ilmavoimat ovat aloittaneet operaation Venäjän hyökättyä naapurimaa Ukrainan kohteisiin.
– Armeijan pyynnöstä Puolan lentoviranomainen on antanut direktiivin Puolan ilmatilan rajoituksista, mukaan lukien kahden lentokentän väliaikainen sulkeminen Radomissa ja Lublinissa, PANSA:n tiedottaja Marcin Hadaj kertoi yksityiselle TVN24-televisiokanavalle.
– Maan itäosassa on tiettyjä rajoituksia, ja Puolan ilmatilassa lentävien lentokoneiden on vältettävä tätä aluetta.
Lopullisen päätöksen tekee armeija, Hadaj sanoo.
Lublin sijaitsee Puolan itäosassa reilun 80 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Radom sijaitsee Puolan keskiosassa noin sadan kilometrin päässä Lublinista.
Naton itäiset maat ovat olleet korkeassa hälytystilassa mahdollisten ilmatilan loukkausten varalta syyskuusta lähtien, jolloin kolme venäläistä sotilaslentokonetta loukkasi Viron ilmatilaa 12 minuutin ajan vain muutama päivä sen jälkeen, kun yli 20 venäläistä droonia tuli Puolan ilmatilaan.