ISW: Taistelu venäläistä "tykinruokaa" vastaan Bahmutissa on Ukrainalle houkutteleva mahdollisuus

Venäjä on edennyt kaupungin ympäristössä hitaasti kovia menetyksiä kärsien. Myös Ukraina on lähettänyt alueella jatkuvasti uusia vahvistuksia.

Bahmut ei ole itsessään strategisesti erityisen tärkeä sen enempää paikkakuntana kuin maantieteellisestikään, mutta siitä on tullut strategisesti merkittävä alueella olevien venäläisjoukkojen koostumuksen vuoksi, arvioi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).