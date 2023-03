Venäläisjohtaja: "Koko rintama romahtaa, jos vetäydymme Bahmutista"

Venäjä ja Ukraina ovat taistelleet kuukausien ajan Itä-Ukrainan Donetskin alueen Bahmutin kaupungin hallinnasta.

– Tänä päivänä Wagner-ryhmä on liima (joka pitää Venäjän rintamaa alueella kasassa), Prigozhin väittää.

– Jos me vetäydymme, muistetaan meidät historiassa henkilöinä, jotka ottivat pääaskeleen kohti sodan häviämistä.

Merkittävä osa kaupungissa ja sen ympäristössä sotivista venäläisjoukoista on Wagner-ryhmään kuuluvia.

Wagner on myös mieluusti ottanut kunnian kaikesta etenemisestä, mitä alueella on viime kuukausien aikana tapahtunut.

Myös se tiedetään, että palkkasotilasryhmän kärsimät tappiot Bahmutissa ovat olleet erittäin raskaita.

Tuoreessa puheenvuorossaan Prigozhin keskittyy vähemmän yllättäen Wagner-ryhmän tuhotöihin, ei sen menetyksiin.

– Me vedämme puoleemme koko Ukrainan armeijan, tuhoamme heidät, emmekä anna heidän keskittyä muihin eturintaman osiin, Prigozhin väittää.

Tämä lausunto ei juuri kestä kriittistä tarkastelua.

Ukraina on kyllä toistuvasti lähettänyt Bahmutiin merkittävän määrän vahvistuksia, mutta sotilasasiantuntijat ovat olleet laajalti yhtä mieltä puolustustaistelun menestyksekkyydestä.

Prigozhinin väite Ukrainan kykenemättömyydestä "keskittyä muihin rintamaosiin" on todistettu vääräksi esimerkiksi Vuhledarissa, jossa on ukrainalaissotilaiden mukaan käyty viime viikkoina "sodan suurin tankkitaistelu".

Kolmen viikon aikana Venäjä menetti ukrainalaissotilaiden väitteiden mukaan yli 130 panssarivaunua ja -ajoneuvoa. Tappiolukuja ei ole vahvistettu, mutta Venäjän menetyksiä alueella on kuvailtu "katastrofaalisiksi",, eikä se siitä huolimatta ole alueella juuri edennyt.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:28 Räjähdys venäläistankin kyljessä: Ohjus ehtii vain vilahtaa videolla. Ukrainan armeija julkaisi videon elokuussa 2022.

Wagner-pomo Venäjän armeijalle: "Jos me pystymme, tekin pystytte"

Wagner-pomo Prigozhin mukaan hänen joukkonsa ovat "puskeneet eteenpäin ja muiden (Venäjän armeijan) täytyy seurata millä keinolla tahansa, pelastaa kasvonsa ja maineensa".

– He oppivat ja ymmärtävät, että se on mahdollista. On tärkeää murskata stereotypia: Pystymmekö vai emmekö pysty? Kyllä, pystymme. Jos me (Wagner) pystymme, se tarkoittaa, että tekin (Venäjän armeija) pystytte, Prigožin toteaa.

Helmikuussa ukrainalainen reserviupseeri julkaisi otteita venäläissotilaiden toimintaohjeista, joiden perusteella on arvioitu, että Venäjän varsinainen armeija pyrkii käyttämään samanlaisia taktiikoita, joita Wagner on hyödyntänyt eritoten Bahmutin alueella.

Kyse on noin pataljoonan kokoisista yksiköistä, jotka on "optimoitu" rynnäköimään linnoitettuihin asemiin, kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Rynnäkköpataljoona puolestaan koostuu 12-15 sotilaan "joukkueista", jotka on edelleen jaettu kolmen hengen taktisiin ryhmiin.

– Rynnäkköryhmät iskevät raportin mukaan alle minuutti sen jälkeen, kun tykistö on aloittanut tulivalmistelun linnoitettuihin asemiin, ISW toteaa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Sen enempää Venäjän armeija kuin Wagner-ryhmäkään ei ole keksinyt taktiikkaa itse, vaan kyse on yhdenlaisista eturintaman "soluttautumistaktiikasta", kirjoittaa Australian armeijan kenraalimajuri evp. Mick Ryan.

Ensimmäistä kertaa kyseistä taktiikkaa alettiin laajamittaisesti hyödyntää ensimmäisessä maailmansodassa, jossa taistelu konekiväärien ja tykkien ristitulessa jumittui asemasodasta.

Taktiikasta teki tunnetun Saksa, joka kasasi erityisiä rynnäkköjoukkoja juoksuhautojen vyörytykseen. Idean paperille kirjoitti ensimmäisenä haavoittunut ranskalaisupseeri Andre Laffargue, jonka pamfletti julkaistiin vuonna 1916.

– Wagner on nojannut ryhmien rynnäköihin, ja se on vähentänyt heidän riippuvuuttaan tykistöstä, jonka iskukyky on sodan mittaan vähentynyt, ISW kirjoittaa.

– Tuollaiset taktiikat todennäköisesti tuhlaavat venäläistä taisteluvoimaa, eivätkä ole tehokas vastine Ukrainan perinteisille pataljoonille ja prikaateille.

Prigozhin tuorein puheenvuoro ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun hän joko painottaa palkkasotilasryhmänsä arvoa tai kritisoi Venäjän puolustusministeriötä. Aiemmin tänä vuonna Prigozhin moitti, ettei puolustusministeriö toimita Wagner-taistelijoille riittävästi ammuksia. Sama teema oli esillä myös nyt.

ISW: Ukraina osin vetäytynyt Bahmutista

Tällä hetkellä ukrainanalaisjoukot todennäköisesti jossain määrin vetäytyvät Bahmutin kaupungista, arvioi ajatushautomo ISW.

ISW katsoo, että Ukrainan päätös pitää kiinni Bahmutista mahdollisimman pitkään on ollut "strategisesti järkevä", sillä se on kuluttanut Venäjältä sekä sotilaita että kalustoa.

Ukraina todennäköisesti vetäytyy kaupungista vaiheittain, jotta se pystyy edelleen aiheuttamaan tappioita venäläisjoukoille asutuskeskustaisteluissa, ISW kirjoittaa.

Bahmutin puolustamisessa on tosin järkeä Ukrainan kannalta vain niin kauan, kun se ei kuluta valtavasti myös ukrainalaisjoukkoja, ISW muistuttaa.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

1:09 Videolla Venäjän T-90M-panssarivaunu väitetysti tulittaa Ukrainan asemia. Venäjän armeijan itse julkaisemassa sotapropagandavideossa on esillä useita seikkoja, joista sen panssarivoimia on toistuvasti kritisoitu. Tankki esimerkiksi näyttää toimivan yksi ja ajaa väitettyyn taistelutilanteeseen luukut auki. Video on julkaistu helmikuussa 2023.

Minne Venäjä hyökkäisi Bahmutin jälkeen?

Jos Venäjä onnistuu valloittamaan Bahmutin, on sillä periaatteessa kaksi vaihtoehtoista etenemisreittiä alueella, ISW arvioi.

Venäläisjoukot voisivat pyrkiä moottoriteitä pitkin joko länteen tai luoteeseen.

ISW:n mukaan Ukrainalla on kuitenkin molemmissa suunnissa raskaat linnoitteet, joita hyödyntämällä se voisi aiheuttaa "raskaita tappioita" Venäjälle. Näin ollen Venäjän hyökkäys joka tapauksessa jämähtäisi paikoilleen ennen kuin se etenisi merkittävästi Bahmutin valloituksen jällkeen, ISW arvioi.

Lisäksi moottoritiet eivät kulje samaan suntaan, joten niillä kulkevat joukot eivät pystyisi tukemaan toisiaan, ISW toteaa.

Bahmut on Severodonetskin uusinta

ISW:n mukaan Venäjän pitäisi Bahmutin valloituksen jälkeen valita uuden hyökkäyksen tai lepäämisen ja uudelleenorganisoinnin väliltä.

Hyökkääminen todennäköisesti aiheuttaisi ISW:n mukaan Venäjälle tappioita, joihin sillä ei ole varaa. Puolustamaan jääminen taas loisi edellytyksiä Ukrainan vastahyökkäykselle.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

3:28 Ukrainan puolella taistelelleen suomalaisvapaaehtoisen haavoittuminen tallentui kameralle. MTV Uutiset julkaisi videon tammikuussa 2023.

Bahmutin tapahtumat muistuttavat monilta osin viime kesän Severdonetskin taistelua.

Viime keväänä ja kesänä Venäjä hyökkäsi kuukausien ajan Itä-Ukrainassa ja koki jatkuvasti merkittäviä tappioita. Heinäkuun 24. päivä Ukraina myönsi, että se on antanut vetäytymiskäskyn viimeisille Severodonetskissa olleille joukoilleen.

Vaikka Ukraina joutui luopumaan Severodonetskista, menetti Venäjä kovien kaupunkitaisteluiden myötä kykynsä jatkaa hyökkäystä. Venäjä julistikin pian kaupungin valloituksen jälkeen "operatiivisen tauon", joka käytännössä tarkoitti puolustukseen siirtymistä.

Onnistuivat venäläisjoukot lopulta valloittamaan Bahmutin tai eivät, kyseisellä rintamasuunnalla Venäjän hyökkäys on sen jälkeen taputeltu, ISW kirjoittaa. Ajatushautomon mukaan Venäjällä olisi paukkuja seuraavaan suureen hyökkäykseen vasta kuukausien päästä.