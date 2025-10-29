Zelenskyin mukaan sairaalassa oli iskun tapahtuessa noin sata ihmistä.
Venäjän kerrotaan pommittaneen lastensairaalaa Ukrainan Hersonissa keskiviikkoaamuna, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi Telegram-kanavallaan.
Ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan iskussa loukkaantui yhdeksän ihmistä, joista neljän sanotaan olleen lapsia.
– He eivät voineet olla tietämättä, mihin iskevät. Tämä on tietoinen venäläinen isku nimenomaan lapsia, hoitohenkilökuntaa ja elämän perusedellytyksiä vastaan, Zelenskyi kirjoittaa.
Nuorin loukkaantuneista lapsista oli Zelenskyin mukaan 8-vuotias. Kyiv Independentin mukaan nuorin loukkaantunut olisi ollut 9-vuotias tyttö.
– Venäjä on tällä hetkellä maailman suurin terroristijärjestö. Se ei ainoastaan pitkitä terrorisotaansa, vaan tekee kaikkensa estääkseen sodan päättymisen, Zelenskyi toteaa julkaisussaan.
