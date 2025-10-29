



Näin Trumpin ja Xin tapaaminen näkyy suomalaisten lompakoissa Presidentit Trump ja Xi tapaavat torstaina. Kuva vuodelta 2017. AFP / Lehtikuva Julkaistu 35 minuuttia sitten Jouko Luhtala jouko.luhtala@mtv.fi Yhdysvaltojen ja Kiinan mahdollinen kauppasopu näkyy Suomessa kolmella tavalla, arvioi EK:n johtaja. Yhdysvaltojen ja Kiinan presidenttien Donald Trumpin ja Xi Jinpingin torstainen tapaaminen Etelä-Koreassa voi tuntua suomalaisten lompakoissa kolmella tavalla. Näin sanoo MTV Uutisille Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Timo Vuori, jonka mukaan Suomen talous voisi saada rotevan piristysruiskeen kauppakirveen hautaamisesta. Talousjättien presidenttien on ennakoitu sopivan vähintään jonkinlaisen välirauhan Trumpin aloittamalle kauppasodalle. Laajemmin Trumpin ja Xin tapaamisen lähtökohdista sekä Venäjän uhkasta päätyä "bussin alle" voi lukea täältä tai alla olevasta linkistä. Lue myös: Trump ja Xi tapaavat: "Valtava houkutus heittää Putin bussin alle" Vuori sanoo näkevänsä neuvotteluissa Suomen kannalta kolme ulottuvuutta. Ensinnäkin jo kauppasodan rauhoittuminen ja tullien sekä vientirajoitusten vetäminen takaisin perinteisemmälle tasolle toisi paljon kaivattua varmuutta maailmantalouteen. – Kiina ja Yhdysvallat ovat Suomellekin tärkeitä markkinoita. Jos maailmankaupassa on ongelmia, heijastuu se aina myös Suomeen, Vuori sanoo puhelimitse.





Yhdysvaltojen ja Kiinan osuus Suomen viennistä oli yhteensä 22,8 prosenttia vuonna 2024.

Pörssissä "hyvä tunnelma"

Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota on heiluttanut pörssikursseja maailmanlaajuisesti ylös ja alas paljolti sen mukaan, mitä maiden johtajat ovat kulloinkin suustaan päästäneet.

Tällä hetkellä tunnelma on nousujohteinen.

Maanantaina yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal uutisoi "hyvän tunnelman" palanneen Yhdysvaltojen pörssiin sen jälkeen, kun toivo Yhdysvaltojen ja Kiinan välisestä kauppasovusta levisi.

Ilosanomaa levitti erityisesti Yhdysvaltojen valtionvarainministeri Scott Bessent kuvaillessaan kaksipäiväisistä kauppaneuvotteluita Kiinan kanssa hyvin onnistuneiksi.

Bessentin mukaan Kiina ja Yhdysvallat löysivät "alustavan yhteisymmärryksen". Lopullinen päätös sovusta on kuitenkin presidentti Trumpin, Bessent muistutti.

Toinen ja kolmas asia

Toinen Yhdysvaltojen ja Kiinan hallussa oleva ja Suomeen vaikuttava seikka ovat harvinaiset mineraalit, joiden markkinoista Peking hallitsee jopa 70 prosenttia.

Harvinaisia mineraaleja tarvitaan käytännössä kaikkien elektronisten laitteiden valmistamiseen, eikä Kiina ole epäröinyt käyttää hallitsevaa markkina-asemaansa hyödyksi Trumpin uhitteluja torpatessaan.

– Jos harvinaisista mineraaleista saadaan Yhdysvaltojen ja Kiinan välille sopu, antaa se myös Euroopan unionille vipuvartta Kiinaan nähden. EU:lla on samat ongelmat kuin Yhdysvalloilla eli maamineraaleja ei saada, Elinkeinoelämän keskusliiton Vuori sanoo.

Kolmas tärkeä asia Suomen taloudelle on Kiinan painostusvoima Venäjän suuntaan.

Jos Kiinan ja Yhdysvaltojen taloussopu sisältäisi jonkinlaisen Venäjän "bussin alle heittämisen" ja Kremlin rauhaan pakottamisen, olisi taisteluiden päättyminen Euroopassa lämmin uutinen myös Suomen taloudelle.

Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro kuitenkin arvioi, että vaikka Yhdysvallat on Kiinalle Venäjää tärkeämpi talouskumppani, painavat Kremlin hyödyllisyys ja Valkoisen talon pitkäaikainen vihamielisyys Kiinalle juaneja enemmän.

