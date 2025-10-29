Yhdysvaltojen ja Kiinan mahdollinen kauppasopu näkyy Suomessa kolmella tavalla, arvioi EK:n johtaja.
Yhdysvaltojen ja Kiinan presidenttien Donald Trumpin ja Xi Jinpingin torstainen tapaaminen Etelä-Koreassa voi tuntua suomalaisten lompakoissa kolmella tavalla.
Näin sanoo MTV Uutisille Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Timo Vuori, jonka mukaan Suomen talous voisi saada rotevan piristysruiskeen kauppakirveen hautaamisesta.
Talousjättien presidenttien on ennakoitu sopivan vähintään jonkinlaisen välirauhan Trumpin aloittamalle kauppasodalle. Laajemmin Trumpin ja Xin tapaamisen lähtökohdista sekä Venäjän uhkasta päätyä "bussin alle" voi lukea täältä tai alla olevasta linkistä.
Lue myös: Trump ja Xi tapaavat: "Valtava houkutus heittää Putin bussin alle"
Vuori sanoo näkevänsä neuvotteluissa Suomen kannalta kolme ulottuvuutta.
Ensinnäkin jo kauppasodan rauhoittuminen ja tullien sekä vientirajoitusten vetäminen takaisin perinteisemmälle tasolle toisi paljon kaivattua varmuutta maailmantalouteen.
– Kiina ja Yhdysvallat ovat Suomellekin tärkeitä markkinoita. Jos maailmankaupassa on ongelmia, heijastuu se aina myös Suomeen, Vuori sanoo puhelimitse.