Nyt sanottiin se, mitä "Moskovassa pelätään" – näin Trump ja Xi keskustelivat Ukrainasta 11:14 Mitä Yhdysvaltain ja Kiinan tapaamisesta seuraa? Katso MTV:n kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilän ja Nordean pääekonomisti Tuuli Koivun haastattelu. Julkaistu 50 minuuttia sitten Jouko Luhtala jouko.luhtala@mtv.fi Shahin Doagu shahin.doagu@mtv.fi Venäjä sai Trumpin ja Xin tapaamisesta huonoja uutisia, arvioi asiantuntija. Yhdysvallat ja Kiina tulevat työskentelemään yhdessä rauhan saamiseksi Ukrainaan, sanoi presidentti Donald Trump tavattuaan Kiinan presidentin Xi Jinpingin Etelä-Koreassa varhain torstaiaamuna Suomen aikaa. Trump haluaa Yhdysvaltojen ja Kiinan saavan "jotain aikaiseksi" Ukrainan suhteen. Jo se, että Trump edes puhuu yhteistyön mahdollisuudesta, "on asia, mitä Moskovassa kovasti pelätään", sanoo MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä. Penttilän mukaan Venäjän pelko on, että Kiina ryhtyy painostamaan Venäjää lopettamaan hyökkäyssotansa Ukrainassa. – En oikein usko, että läpimurtoa on kuitenkaan tullut, Penttilä sanoi Huomenta Suomessa. Lue myös: Kommentti: Trump ja Xi pilkkaavat Putinia, eikä hän mahda nöyryytykselle mitään Kiina on Venäjän merkittävin tukija ja valtioiden välinen yhteistyö on syventynyt merkittävästi helmikuun 2022 jälkeen, jolloin Venäjä suurhyökkäyksensä Ukrainaan aloitti.





Presidentti Alexander Stubb onkin sanonut, että Kiina voisi halutessaan yhdellä puhelinsoitolla lopettaa Venäjän hyökkäyssodan. Kiinan linja on ollut, ettei Venäjä voi hävitä sotaansa.

Trump ja Xi tapasivat Etelä-Koreassa varhain torstaiaamuna Suomen aikaa.AFP / Lehtikuva

Putin "bussin alle"

Jos kyse olisi pelkästä taloudesta, olisi Kiinalla "valtava houkutus heittää Venäjän presidentti Vladimir Putin bussin alle", arvioi Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro ennen Trumpin ja Xin tapaamista MTV Uutisille.

Vaikka Kiinalle talous on tärkeä, ei se ole kansainvälisessä politiikassa kaikki kaikessa, Kangaspuro sanoo.

– Kiinalla on muitakin intressejä. Venäjän energia- ja talousyhteistyön Kiina voi korvata ilman suurempia ongelmia muiden kanssa, hän muistutti.

– Geopolitiikassa Kiina kuitenkin tietää hyvin Yhdysvaltojen yritykset padota Kiinan kehitys ja nousu, Kangaspuro jatkoi.

Putinin ja Trumpin tapaaminen Alaskassa ei tuottanut tulosta rauhan suhteen.AFP / Lehtikuva

Pitääkö välirauha?

Yhdysvallat ja Kiina saivat presidenttien tapaamisen myötä sovittua eräänlaisen välirauhan kauppasotaan. Sopimuksen on määrä kestää näillä näkymin vuoden verran.

Keskeiset pykälät koskevat harvinaisia esimerkiksi maametalleja, tuontitulleja ja maataloustuotteita. Sekä Xi että Trump ovat tuoreeltaan hehkuttaneet kauppasopimusta.

Kiinalla on kuitenkin ollut paha tapa olla noudattamatta länsimaiden kanssa tekemiään kauppasopimuksia, muistuttaa Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu Huomenta Suomessa.

Kauppasodan aloittanut Trump puolestaan tunnetaan äkkinäisistä liikkeistään, joten nähtäväksi jää, millaisiksi Kiinan ja Yhdysvaltojen talouskuviot muotoutuvat.

