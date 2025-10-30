Venäjä sai Trumpin ja Xin tapaamisesta huonoja uutisia, arvioi asiantuntija.
Yhdysvallat ja Kiina tulevat työskentelemään yhdessä rauhan saamiseksi Ukrainaan, sanoi presidentti Donald Trump tavattuaan Kiinan presidentin Xi Jinpingin Etelä-Koreassa varhain torstaiaamuna Suomen aikaa.
Trump haluaa Yhdysvaltojen ja Kiinan saavan "jotain aikaiseksi" Ukrainan suhteen.
Jo se, että Trump edes puhuu yhteistyön mahdollisuudesta, "on asia, mitä Moskovassa kovasti pelätään", sanoo MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä.
Penttilän mukaan Venäjän pelko on, että Kiina ryhtyy painostamaan Venäjää lopettamaan hyökkäyssotansa Ukrainassa.
– En oikein usko, että läpimurtoa on kuitenkaan tullut, Penttilä sanoi Huomenta Suomessa.
Kiina on Venäjän merkittävin tukija ja valtioiden välinen yhteistyö on syventynyt merkittävästi helmikuun 2022 jälkeen, jolloin Venäjä suurhyökkäyksensä Ukrainaan aloitti.