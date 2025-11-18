Venäjän asevoimilla on käynnissä "massiivinen uudistuminen", Viro varoittaa.

Venäjän asevoimat ryhmittyvät uudelleen Baltian valtioiden rajoille "kahden tai kolmen vuoden kuluessa, tai jopa aiemmin".

Näin sanoo Viron ulkoministeri Margus Tsahkna, joka kertoo väitteidensä perustuvan maan tiedustelupalvelun arvioon. Tsahknan lausunnoista uutisoi muun muassa ukrainalaismedia Kyiv Post.

Venäjä tulee Tsahknan mukaan ryhmittämään Baltian rajoille jopa enemmän joukkoja ja kalustoa kuin siellä oli ennen helmikuuta 2022, jolloin Kreml aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan.

Tsahkna esitti näkemyksensä Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa, jossa hän puhui Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökomissiolle sekä Atlantic Council ajatushautomolle.

Venäjä on venyneen hyökkäyssotansa myötä joutunut siirtämään valtavan määrän kalustoa eri puolilta maata Ukrainaan korvatakseen suuret tappionsa. Tämä on näkynyt Suomenkin vastaisella rajalla, jonka läheisyydessä olleita sotilastukikohtia Venäjä on sodan mittaan tyhjentänyt.

Keväällä tosin