Medvedev: Suomi valmistautuu sotaan Venäjän kanssa

Dmitri Medvedevin mukaan Suomi valmistautuu sotaan Venäjän kanssa, maan valtiollinen uutistoimisto Tass kertoo.

Venäjän entinen presidentti, kärkäistä lausunnoistaan tunnettu Dmitri Medvedev esittää Tassin julkaisemassa kolumnissa, että Suomi valmistautuu sotaan Venäjän kanssa.

Medvedevin mukaan Suomi on valmistautumassa sotaan ja luo todennäköisesti pohjaa hyökkäykselle Venäjää vastaan.

"Sotilaallinen toiminta kiihtymässä"

Medvedev on nykyisin Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja. Hänen koluminsa otsikko on vapaasti suomentaen: "Uusi suomalainen doktriini: typeryyttä, valhetta, kiittämättömyyttä".

– Naton jäseneksi liittymisen jälkeen Helsinki on puolustuskeinojen varjolla ryhtynyt konfliktihakuiselle linjalle valmistautuakseen sotaan Venäjän kanssa ja ilmeisesti valmistellakseen ponnahduslautaa hyökkäystä vastaan, Medvedev kirjoittaa.

Medvedev väittää puolustusliitto Naton olevan täysin mukana näissä toimissa ja hallitsevan nyt intensiivisesti kaikkia Suomean viittä operatiivista ympäristöä: maata, merta, ilmatilaa, avaruutta ja kyberavaruutta.

– Sotilaallinen toiminta on kiihtymässä, Medvedev kirjoitti.

Hänen mukaansa Venäjän rajan välittömässä läheisyydessä on käynnissä prosessi, jonka tarkoituksena on luoda päämaja Naton etujoukkojen maavoimille Lapissa. 

Medvedev kirjoittaa, että jos "operaatiotilanne muuttuu", joukkojen määrää voidaan lisätä täyteen prikaatiin eli jopa 5 000 henkilöön ja sijoittaa Naton maavoimien armeijakunnan päämaja Mikkeliin.

– Uusia varuskuntia on syntymässä esimerkiksi Ivalon taajamaan, joka sijaitsee 40 kilometrin päässä Venäjän alueesta, Medvedev väittää.

5. syyskuuta Medvedev lausui, että Venäjän on lisättävä linnoitteita Suomen rajalleen, joka on myös Venäjän ja Naton välinen raja. Hän myös väitti, että Suomi, Norja ja Puola sekä Baltian maat ovat laajentamassa sotilaallista toimintaansa Venäjän rajojen lähellä. Medvedev korosti, ettei "Venäjä uhkaa ketään Euroopassa eikä pyri piirtämään rajoja uudelleen”.

