Antti Häkkänen kehottaa suomalaisia suhtautumaan rauhallisesti uudenvuoden aattona tapahtuneeseen kaapelirikkoon.

Viranomaiset ovat aloittaneet vedenalaisen paikkatutkinnan rikkoutuneen kaapelin ympäristössä Suomenlahdella.

Pietarista lähteneen rahtilaivan epäillään vaurioittaneen teleoperaattori Elisan merikaapelia Helsingin ja Tallinnan välillä. Vaurio havaittiin varhain eilen keskiviikkona.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kiittää viranomaisia nopeasta toiminnasta tapauksessa.

– Olen tyytyväinen siihen, että viranomaiset kykenivät hyvin nopeasti katsomaan, mistä on kyse, Häkkänen kommentoi MTV Uutisille.

Hän varoittaa tekemästä liian nopeita johtopäätöksiä asiassa.

– Tässä oli tärkeintä se, että meidän viranomaistemme osoittivat sen, että me pystymme reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti kansallisilla suorituskyvyillä kaikkiin erilaisiin häiriöihin, ovat ne sitten ilmatilan loukkauksia, kaapeleissa tapahtuvia juttuja tai meidän rajoillamme olevia ilmiöitä.

– Sen jälkeen huolellisesti arvioidaan, mitä on taustalla.

Laivan miehistössä oli Venäjän, Georgian, Kazakstanin ja Azerbaidzhanin kansalaisia.

Poliisi tutkii tapahtumia törkeänä vahingontekona, törkeänä vahingonteon yrityksenä ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä.

Venäjä tarjosi apuaan, Suomi tutkii

Venäjän median mukaan Venäjän Suomen-suurlähetystö on tarjonnut apuaan kaapelirikosta epäillyn Fitburg-aluksen miehistön venäläisille jäsenille.

Häkkäsen mukaan "Venäjällä voi olla erilaisia näkemyksiä ja lausuntoja asiasta", mutta Suomi tapauksen tutkii.

– Tämä on selvästi tapahtunut meidän oikeusjärjestelmämme piirissä, joten jo se johtaa siihen, että meillä on tutkintavastuu ja meidän poliisimme ja viranomaisemme tekevät sen, mitä lain mukaan kuuluu tällaisessa tilanteessa tehdä.

– Sen jälkeen tehdään valtion johdossakin arvioita ja johtopäätöksiä tilanteesta.

Häkkänen ei ota kantaa siihen, voisiko rikon taustalla olla venäläinen toimija.

– Suomenlahti on yksi vilkkaimmin liikennöityjä väyliä, jossa on Venäjän varjolaivaton aluksia, siellä lentää myös paljon sotilaskoneita ja sotilasaluksia liikkuu merellä ja pinnan alla. Se on myös hyvin jännitteinen alue, ja pitää hyvin huolellisesti katsoa, mistä on kyse. Siellä on hyvin paljon venäläistä miehistöä erilaisissa aluksissa, Häkkänen muotoilee.

"Ei militaaritapaus"

Häkkänen korostaa sitä, että lähtökohtaisesti tapauksia ei pidä pitää "militääritapauksina".

– Sellaisiin asioihin reagoidaan aivan eri kalustolla ja toimenpiteillä. Sen takia kansalaisten ei pidä pitää näitä myöskään sotilaallisesti uhkaavina toimenpiteinä. Tämä on poliisiasia tällä hetkellä.

Häkkänen kommentoi vielä yleisellä tasolla, että hybridivaikuttamisella pyritään aiheuttamaan hämminkiä, pelkotiloja ja epäluottamusta läntisten maiden sisällä.

– Sen takia meidän Suomessakin kannattaa ottaa rauhassa, Häkkänen sanoo.

– Meillä on hyvin varauduttu viranomaistoiminnassa ja kyetään torjumaan kaikenlaisia uhkia – ovat ne sitten kovan puolustuksen uhkia tai sitten näitä vähän kevyempiä.