Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen pitää tapausta monessa mielessä mielenkiintoisena.
– Taustaksi täytyy ottaa huomioon se, että myös Eagle S -tapauksen tutkinta on vielä kesken.
– Se ravistelee meidän oikeusjärjestelmämme ja viranomaisjärjestelmämme uskottavuutta sikäli, että pystytäänkö vastaavissa tapauksissa saamaan aikaan oikeudellisia jatkotoimenpiteitä, Savolainen kommentoi MTV Uutisille.
Savolaisen mukaan on vaarana, että jos Eurooppaa vastaan tehdään iso operaatio vetämällä useita eri kaapeleita poikki useammalla aluksella yhtä aikaa, päätöksentekokyky voi lamaantua.
Nyt hän kiittelee Suomen viranomaisten toimintaa.
– Ilokseni huomasin, että nyt on toimittu Suomessa todella rivakasti. Tieto tuli Elisalta Merivartiostoon vajaassa tunnissa, ja sen jälkeen on lähdetty heti pysäyttämistoimiin.
– Idästä länteen menevä alus pysäytettiin jo Helsingin tasalla, ja sen on hyvin toimittu verrattuna aiempiin tapauksiin.
Savolainen ei usko vahinkoon
Savolaisen mukaan kyse ei ole voinut olla vahingosta.
– En voi sanoa yksittäisen tapauksen osalta, että se olisi tahallaan tehty, koska sellaista syytöstä ei voi esittää. Mutta pysyn siinä kannassa – joka aina vahvistuu, mitä enemmän näitä tulee – että tällaisia vahinkoankkuriputoamisia on tapahtunut liikaa.
– Joten yhteensä lukien nämä eivät ole vahinko.
Savolaisen mukaan teoilla testataan metodin toimivuutta ja kohdemaiden viranomaisten reaktioita.
– Ja meidän reaktiommehan ovat kehittyneet. Ne ovat olleet heikkoja, mutta nyt ne on kehittyneet.
– Niin kuin ehkä muistetaan, ensimmäisissä tapauksissa aluksia ei pysäytetty ollenkaan, koska olivat talousvyöhykkeellä. Nyt Suomi on ripeästi pysäyttänyt aluksen kyselemättä enää sen enempää.
Savolaisen mukaan on "täysin selvä asia", että lisävahinkojen estämiseksi aluksen voi pysäyttää missä tahansa.
– YK merioikeusyleissopimus on kirjoitettu suojamaan merenkulun vapautta, mutta ei sitä tietenkään ole kirjoitettu suojamaan kaapelien katkomista.
Venäjän median mukaan Venäjän Suomen-suurlähetystö on tarjonnut apuaan kaapelirikosta epäillyn Fitburg-aluksen miehistön venäläisille jäsenille.
Muun muassa Fontankan ja RIA Novostin mukaan lähetystöt ovat pyytäneet lisätietoja suomalaiselta osapuolelta.
Savolaisen mukaan tällä pyritään saamaan aikaan eskalaatiota.
– On mahdollista, että kaapeleita ei katkota vahingoittamismielessä, vaan teolla yritetään saada jonkinlaista eskalaatiota aikaiseksi näitä maita vastaan, jotka ovat pakotettuja toimimaan kaapelikatkoja vastaan.
– Pahimmassa tapauksessa jonain päivänä näitä ovat saattamassa sota-alukset, ja silloin mennään jo Naton toiminnan suuntaan aika vauhdilla.