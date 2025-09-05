Medvedev: Venäjän lisättävä linnoitteita Suomen rajalle – Euroopan Ukraina-turvatakuut "hölynpölyä ja hevonpaskaa"

Venäjän turvallisuusneuvoston puheenjohtaja Dmitri Medvedevin mukaan Venäjän on lisättävä linnoitteita Suomen rajalleen, joka on myös Venäjän ja puolustusliitto Naton välinen raja.

Medvedev vieraili perjantaina lähellä Suomen rajaa Svetogorskissa. Vierailusta uutisoi venäläislehti Fontanka. Vladimir Putinin toimikausien välillä presidenttinä toiminut Medvedev sanoi lehden haastattelussa, että rajajärjestelyihin on tulossa muutoksia Suomen Nato-jäsenyyden takia.

– (Nato-jäsenyys) ennakoi muutosta sotilaallisissa lähestymistavoissamme rajan järjestelyyn ja mahdollisten epäystävällisten tekojen torjumiseen, Medvedev sanoi lehdelle.

Hän myös väitti, että Suomi, Norja ja Puola sekä Baltian maat ovat laajentamassa sotilaallista toimintaansa Venäjän rajojen lähellä. Medvedev korosti haastattelussa, ettei "Venäjä uhkaa ketään Euroopassa eikä pyri piirtämään rajoja uudelleen”.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi torstaina, että 26 maata on sitoutunut osallistumaan Ukrainan turvatakuisiin. Macronin mukaan maat ovat virallisesti sitoutuneet siihen, että Ukrainaan lähetetään joukkoja tukemaan sodanjälkeistä turvallisuutta maalla, meressä tai ilmassa.

– Täyttä hölynpölyä, harhaoppia. Tällä ei ole mitään seurauksia, Medvedev kommentoi asiaa.

Hän korosti sanomaansa vielä englanniksi.

– Hevonpaskaa (bullshit) tai pelkkää paskaa, karkeista lausunnoistaan Venäjän hyökkäyssodan aikana tunnettu Medvedev napautti.