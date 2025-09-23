Tietokirjailija Jussi Niemeläinen vastaa Huomenta Suomen haastattelussa, miksi Venäjä maalaa lännestä vihollista.

Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja ja tietokirjailija Jussi Niemeläinen vieraili Huomenta Suomessa. Niemeläinen julkaisi kirjan Muurista muuriin, joka on reportaasi Venäjän länsirajasta.

Niemeläinen on toiminut myös Moskovan ja Riian kirjeenvaihtajana.

Niemeläisen mukaan kriittinen suhtautuminen Venäjään on lisääntynyt lännessä entisestään – etenkin maan hyökättyä Ukrainaan.

– Suomessa on aina suhtauduttu Venäjään varauksella ja pienellä epäluulolla, Niemeläinen kertoo.

– Kaikkialla se on hyvin kriittinen tässä Venäjän länsipuolella.

Eroavaisuuksia Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä kuitenkin löytyy. Niemeläisen mukaan etenkin maat, kuten Suomi, Puola, Ukraina tai Baltian maat suhtautuvat Venäjään esimerkiksi norjalaisia varautuneemmin.

– Norjalaiset juhlistivat esimerkiksi Venäjän kanssa aiemmin esimerkiksi Voitonpäivää, Niemeläinen kertoo.

Miten länsimaissa tulisi suhtautua?

Kirjaansa varten Niemeläinen keskittyi eritoten menneisyyteen, mutta nostaa esiin haastattelussa tämänhetkisen tilanteen.

– Ehkä se oli hyväkin, koska eihän kukaan ennustanut näitä ilmatilaloukkauksia tai droneja tai muita.

Yksi virhe historiassa on Niemelän mukaan ollut se, ettei tilanteissa oltu riittävän tiukkoja.

– Pelkkä uhopuhe, sitä pitää myös varoa. Puheen ja tekojen tulisi olla yhtenäisiä.

Niemeläisen mukaan uhkaukset teosta, joita ei kuitenkaan toteuteta, saattavat heikentää muiden valtioiden tai toimijoiden asemaa Venäjän edessä.

– Ongelma on se, että länsimaissa poliittinen keskustelu käydään julkisuudessa, ja Venäjälle se näyttäytyy turhana puheena, Niemeläinen kertoo.

– Kyllä sitä kannattaa seurata. Mitä tiukemmaksi meno muuttuu Venäjällä, sitä varmemmin tapahtuu lisäaggressiota lännessä.

