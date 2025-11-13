Venäjän turvallisuusjärjestelyehdotus katsoo Euroopan sijaan ennen kaikkea itään.
Eurooppa on tervetullut Venäjän ehdottamaan Euraasian kattavaan turvallisuusjärjestelmään. Ehtona on, että Euroopan valtiot käyttäytyvät "kohteliaasti", sanoo Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov.
– Se on avoin kaikille mantereen valtioille, mukaan lukien Euroopalle. Mutta heidän täytyy käyttäytyä kohteliaasti, ilman uuskolonialistista ylimielisyyttä, Lavrov lausui.
Lavrovia haastatteli italialaismedia Corriere della Sera, joka Venäjän valtion uutistoimisto Tassin mukaan kieltäytyi julkaisemasta ulkoministerin haastattelua. Tassilla on oman ilmoituksensa mukaan yksinoikeus Lavrovin kommentteihin.
Lavrovin mainitsema turvallisuusjärjestelyehdotus on sama, jonka Venäjän presidentti Vladimir Putin esitteli viime vuonna.
Lavrovin mukaan nykyinen, puolustusliitto Natoon pohjautuva transatlanttinen turvallisuusjärjestelmä on täysin "lännen tekojen vuoksi menettänyt uskottavuutensa ja purettu".
Sotapropagandassaan Venäjä väittää toistuvasti taistelevansa Ukrainassa koko Natoa vastaan. Väite perustuu sille, että Naton jäsenmaat ovat tukeneet Ukrainaa antamalla aseita, tiedustelutietoa ja koulutusta.