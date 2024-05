Medvedev uhoaa "konfliktin viimeisellä vaiheella" – ja siihen sisältyvät myös ydinaseet

Länsi tekee "kuolettavan virheen", jos se arvioi, ettei Venäjä ole valmis käyttämään taktisia ydinaseita Ukrainaa vastaan, Medvedev väitti. Ukrainan sodan aikana Medvedevistä on tullut yksi tiukkasanaisimmista venäläisviranomaisista. Hän on esimerkiksi toistuvasti uhkaillut kolmannen maailmansodan uhalla.

Pidäkkeet poistuvat länneltä

Viime viikkoina länsi on poistanut aikaisempia pidäkkeitään, mitä tulee lahja-aseiden käyttöön Venäjää vastaan. Yhä useampi valtio on todennut, että Ukraina voi jatkossa käyttää annettuja aseita myös Venäjän kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä. Myös Suomi on antanut tähän luvan.