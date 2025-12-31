Fitburg-aluksen omistaja on liitetty kansainvälisiin veroparatiisijärjestelyihin, kertoo Helsingin Sanomat.
Suomenlahdella pysäytetyn Fitburg-aluksen omistaa meriliikennettä seuraavan Marinetrafficin mukaan yhtiö nimeltä Fitburg Shipping co ltd. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.
Aluksen toiminnasta ja operoinnista vastaa kuitenkin Turkissa päämajaansa pitävä Albros Shipping & Trading Ltd -varustamo.
Varustamon pääomistaja on HS:n mukaan kansainvälisten kaupparekisteritietojen mukaan turkkilainen liikemies Raim Alekperov.
Tiettävästi azerbaidžanilaistaustaista Alekperovia pidetään HS:n tietojen mukaan merkittävänä hahmona Turkin ja Venäjän välisessä meriliikenteessä.
Albrosin aluksista iso osa on yhtiön julkisuudessa antamien tietojen mukaan ainakin aiemmin liikkunut Venäjän lipun alla. Aluksia ovat operoineet venäläiset merimiehet.
HS kertoo, että Alekperovin nimi on aiemmin noussut esiin kansainvälisissä tietovuodoissa, joissa on paljastettu yhtiöiden kansainvälistä verovälttelyä.
Toiminta on laillista, mutta se on herättänyt kysymyksiä yhtiön toiminnan läpinäkyvyydestä.
Kaupparekisteritietojen perusteella Albros-varustamoon ei kohdistu tällä hetkellä pakotteita.