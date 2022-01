Kuka on Wilhelmina Af Fera? Koulukiusatun tytön matka palvotuksi pin-up-kaunottareksi: "Olen aina ollut vähän epävarma itsestäni"

Ida Oulun Lumijoelta

WIlhelminan lämmitettyä haastattelua varten mausteista teetä kannullisen verran, alkaa hän kertoa tarinaansa. Oikealta nimeltään nainen on Ida Bragge, 27. Hän asuu Espoossa avomiehensä kanssa. Wilhelmina on alun perin kotoisin Oulun suunnalta Lumijoelta.

Oma tyyli löytyi Karhupuiston kupeesta

Pin-Up Finland on Suomen suurin pin up -aiheinen kauneuskilpailu. Kolmanneksi sijoittunut Wilhelmina pääsi menestyksen myötä myös ulkomaille mallintöihin.

– Minusta on mukava ajatella, että kaiken kokoisilla ja näköisillä henkilöillä on oma tilansa pin-up-kulttuurissa. Ei tarvitse olla tietynmallinen, -pituinen tai -kokoinen, että olet hyvä pin-up-malli, hän kertoo.

Pin-up-mallina ei haittaa, jos tulee muutama lisäkilo. Toisin on perinteisen muotimaailman puolella. Wilhelminasta on vapauttavaa, että genren malleilla on mahdollista olla juuri sellaisia, kuin he haluavat olla.