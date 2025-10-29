Juuri nyt Avaa

Luhta Sportswear Company on toiminut yhteistyössä Suomen olympiakomitean kanssa vuodesta 2017 lähtien Pyeongchangissa 2018, Tokiossa 2020 ja Pekingissä 2022 sekä Pariisissa vuonna 2024.

Joukkue pukeutuu kotimaisen ulkoilubrändi Luhdan asuihin matkalla, avajaisissa, palkintojenjaossa, edustustilaisuuksissa ja vapaa-ajalla.

– Suomen luonnon monimuotoisuus ja ainutlaatuisuus ilmenevät mallistossa urheilullisuutena sekä puhdaslinjaisuutena, upeina muotoina, siluetteina, printteinä, kuoseina ja väreinä, kertoo divisioonajohtaja Jeri Luhtanen tiedotteessa.

Muotikaupunkina tunnettua Milanoa silmällä pitäen vaatteiden muodikkuus ja samalla urheiluvaatteiden edellyttämä toiminallisuus on pyritty sulauttamaan virallisessa mallistossa saumattomasti yhteen.

Olympiakomitean puheenjohtaja Petteri Kilpinen pitää Suomen joukkueen vaatetusta tärkeänä osana koko Suomen ja suomalaisen urheilun brändiä.

– Mukana ovat eri maiden mallistojen kautta maailman johtavat vaatetus- ja muotialan brändit, joten on mahtavaa, että meillä on kumppanina suomalainen perheyhtiö, joka positioituu näiden rinnalle, Kilpinen kertoo.

Monikäyttöisyys ja kiertotalous

Milano-Cortinan olympialaiset kisataan poikkeuksellisen laajalla alueella ympäri pohjoista Italiaa niin, että kilpailu-, suoritus- ja majoituspaikkoja on yhteensä kahdeksassa eri lokaatiossa, joiden olosuhteet poikkeavat toisistaan.

Materiaalivalinnat ja eri paikoissa olevien urheilijoiden tarpeet on sovitettu jokaiselle kisoihin lähtevälle tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi. Mallistossa on käytetty kierrätettyjä ja sertifioituja materiaaleja. Näin on varmistettu myös kemikaaliturvallisuus sekä eläinten oikeudet.

Mikäli urheilija ei käytä vaatteita enää olympialaisten jälkeen, ottaa Luhta Sportwear Company ne takaisin kilpailujen jälkeen.