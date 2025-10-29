Tällainen on Suomen olympiajoukkueen vaatetus Milano-Cortinan olympialaisiin kevättalvella 2026.
Suomen olympiajoukkueen viralliset vaatteet seuraaviin talviolympialaisiin on julkaistu.
Joukkue pukeutuu kotimaisen ulkoilubrändi Luhdan asuihin matkalla, avajaisissa, palkintojenjaossa, edustustilaisuuksissa ja vapaa-ajalla.
Luhta Sportswear Company on toiminut yhteistyössä Suomen olympiakomitean kanssa vuodesta 2017 lähtien Pyeongchangissa 2018, Tokiossa 2020 ja Pekingissä 2022 sekä Pariisissa vuonna 2024.
Talviurheilijat ottavat mittaa toisistaan Milano-Cortinan talviolympialaisissa 6.– 22.2.2026. Katso yllä olevalta videolta, millaiset ovat urheilijoiden viralliset vaatteet!
Lue myös: Yhdeksän suomalaisurheilijaa nimettiin olympiajoukkueeseen – listalla tähtinimiä
Lapin luonto inspiraationa
Suomen joukkueelle Milanoon suunnitellun malliston design on saanut inspiraationsa Suomen Lapista.