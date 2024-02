Jo yli 10 miljoonaa ihmistä on nähnyt turkulaisen Ainon, 17, nostalgisen videon

– Heittäydyin sen myötä ja uskalsin laittaa hiuksiani enemmän ja rohkeammin TikTokissa. Se on kivaa, koska tykkään kasarimuodista ja on ihana huomata, että muutkin ihmiset tykkäävät ja pääsen näyttämään omaa tyyliäni heille, Aino kertoo puhelimessa.

Suosio on häkellyttänyt

Kasarin elokuvaklassikoissa esiintymisen sijaan Aino kuvaa supersuosittuja hius- ja tyylivideoita TikTokiin. Palvelussa hänellä on yli puoli miljoona seuraajaa. Seuraajat tulevat ympäri maailman.

Suosio on häkellyttänyt turkulaisnuoren.

Seuraajissa on myös vanhempia ihmisiä, jotka kiittelevät Ainoa nostalgisia tunteita herättävistä videoista.

– Vanhemmat ihmiset fiilistelevät ja kertovat, että muistutan heitä nuoruudesta. Se on kivaa, hän kertoo.

TikTokissa omalla tyylillä revittely tuntuu turvallisemmalta

Aino kertoo, että tyylivideoiden jakaminen on sosiaalisessa mediassa jopa hauskempaa kuin julkisesti ulos meneminen laittautuneena.

– Se on vähän pelottavaa tosielämässä, hän toteaa.

Tunne on ymmärrettävä. Ennen vanhaan nuoret kokoontuivat toreille tai ostareille hengailemaan ja näyttäytymään, kun ei vielä ollut sosiaalista mediaa. Aivan kuin tänä päivänä, myös silloin moni nuoret halusivat kuvastaa pukeutumisellaan omaa persoonaansa ja mielenkiinnonkohteitansa. Jos tyyli erottautui valtavirrasta radikaalisti, oli aina olemassa riski, että joku ulkopuolinen saattaisi kiusata tai huudella perään.

On kuitenkin totta, että sosiaalinen media ei ole riskitön paikka ja sielläkin kommentit voivat olla syvälle sivaltavia ja ilkeitä. Ainon saama palaute on kuitenkin pääsääntöisesti ollut todella positiivista ja kannustavaa.

– On helpottavaa, kun saa sitä validointia sosiaalisessa mediassa. Sen takia on ihanaa, että saan vapaasti tutkia omaa tyyliäni. Varsinkin, kun siellä on ihmisiä, jotka tykkäävät samoista asioista, tyylistä ja kannustavat jatkamaan, Aino kertoo.