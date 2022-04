"Lontoossa ei koskaan mieti, onko jokin juttu liikaa" – Mikko Puttonen myi omaisuutensa, jätti taakseen Muuramen ja luo nyt näyttävää uraa muotiraamattu Voguella

Kun muuramelainen Mikko Puttonen oli 19-vuotias, hän päätti myydä omaisuutensa, pakata koko elämänsä reppuun ja muuttaa Lontooseen.

Nyt Puttonen, 27, tekee Lontoossa töitä vaikuttajana sekä valokuvaajana. Lisäksi hän työskentelee osana Vogue Scandinavian tiimiä nimikkeellä gender fluidity expert, keskittyen sukupuolten moninaisuuteen muodissa.

Freelancerina hän tekee projektiluontoisia töitä useille muoti- ja kauneusasiakkaille, joiden joukkoon lukeutuvat muun muassa Gucci, Calvin Klein, Paul Smith sekä Louboutin.

– Tämmöisiä asiakkaita, joita en olisi voinut silloin Muuramessa ikinä kuvitellakaan. Mutta se polku siihen on ollut aika pitkä. Ei minulla ikinä ole ollut mitään valtavia tavoitteita, vaan olen mennyt näihin hetki kerrallaan intuition varassa. Ja tässä sitä ollaan, Puttonen myhäilee Lontoosta käsin.

Kun Puttonen muutti Lontooseen, oli hän juuri valmistunut valokuvaajaksi ja tiesi muotialan olevan se, mikä häntä eniten kiinnostaa. Muuton hän kuvailee kuitenkin olleen vain hetken päähänpisto, sillä hän ei ollut sitä ennen käynyt koskaan Lontoossa tai muutenkaan juuri matkustellut.

– Olin nähnyt toki jotain elokuvia, mutta ei minulla ollut mitään hajua, että millaista elämä ja arki on täällä. Ensimmäiset viikot ja kuukaudet menivät vaan silmät pyöreänä katsellessa ympärille, kun kaikki on niin isoa ja kiireistä. Tällä hetkellä Lontoo tuntuu tosi paljon kodilta, ja se tunne on ollut mahtavaa löytää täältä.

Tuohon aikaan Puttonen oli jo suomalaisen Instagram- sekä blogikansan keskuudessa melko tunnettu. Hän muistelee, että ennen muuttoaan hän oli ehdolla eräässä suomalaisessa blogigaalassa, jossa tuomarina oli muotibloggaajana tunnettu Sandra Hagelstam. Tuolloin Puttonen lähestyi Lontoossa asuvaa Hagelstamia kysyäkseen tältä vinkkejä tulevaan kotikaupunkiinsa, ja Hagelstam puolestaan oli todennut, että mikäli Puttonen todella muuttaisi Lontooseen, voisi kaksikko tehdä töitä yhdessä.

Alkuun Hagelstam olikin Puttoselle suuri tukipilari, ja yhteistyön lisäksi hän alkoi tehdä Lontoossa myös omia valokuvaustöitään ja töitä vaikuttajana. Ensin hän työskenteli Lontoosta käsin suomalaisille asiakkailleen, mutta lopulta kutsuja tapahtumiin sekä yhteistyöpyyntöjä alkoi tulla myös Ison-Britannian kamaralta.

Sauma, jolloin Puttonen saapui Lontooseen luomaan uraa, oli täydellisen otollinen. Tuohon aikaan miesvaikuttajia oli Puttosen mukaan Lontoonkin mittakaavassa vielä melko vähän, joten hänen oli helpompaa erottua joukosta.

– Se oli minulle yllätys. Loppujen lopuksi kaikissa tapahtumissa huomasi, että on vaan kourallinen tekijöitä.

Pukeutuminen puhuttaa

Jo Muuramessa asuessaan Puttonen erottui joukosta selkeästi pukeutumistyylillään. Lontoossa tilanne on kuitenkin toinen.

– Lontoossa ei koskaan mieti, onko jokin juttu liikaa tai mitä pistää päälle. Kun menee vaikka metroon, niin se on täynnä kaikennäköisiä ihmisiä ja ketään ei oikeasti kiinnosta se, mitä sinulla on päällä. Kaikilla on niin kova fokus omassa elämässä, että on hyvin harvinaista kohdata tilanne, jossa joku sanoisi jotain negatiivista tai katsoisi jotenkin oudosti.

Joskus on tapahtunut niinkin, että vaateostoksilla ollessaan myyjä on tullut vihjaamaan Puttoselle esimerkiksi naistenvaateosastolla, etteivät kyseiset tuotteet olisi häntä varten. Myös meikkiosastolla on saatettu tulla kyselemään, että mitä hän tekee siellä.

Hiljattain Puttonen kirjoitti aiheesta artikkelin Vogue Scandinaviaan, ja esitti aiheesta kysymyksen seuraajilleen sosiaalisessa mediassa. Monet olivat vastanneet kokeneensa usein tilanteita, jolloin kaupassa myyjät ovat tulleet linjaamaan, millaisia tuotteita kenenkin pitäisi katsella.

Puttosen mukaan muutoksen murros on kuitenkin nähtävillä Suomessakin – ja jopa Muuramessa.

– Jos mennään poikaystäväni Lucaksen kanssa Muuramessa lähikauppaan, niin kyllähän se herättää enemmän katseita. Mutta koen, että se on myös sellaista mielenkiintoa. Ennen ehkä tunsin, että se on aina jotain negatiivista, mutta se voikin olla enemmän pohdiskelua siitä, että mikä tämä tyyppi on ja miksi hän pukeutuu näin.

Muodin ja pukeutumisen merkitys eivät muutu Puttosen mielessä tilanteen mukaan, eikä hän kertomansa mukaan omista esimerkiksi erillisiä juhlavaatteita.

– Pukeudun aina niin, kuin miltä minusta ikinä tuntuu, mitä haluan laittaa päälle. Ehkä sekin asenne on muuttumassa yleisesti, ettei tarvitse olla mitään erityistä syytä pukeutua. Jos se tuntuu itselle tärkeältä, niin se on tarpeeksi hyvä syy.

Palautetta Puttonen saa pukeutumisestaan usein, joskus myös hyvin yllättävillä tavoilla. Erityisesti mieleen on jäänyt kohtaaminen nimenomaan Lontoon metrossa, jossa hän oli ollut yhdessä poikaystävänsä kanssa.

Puttosen mukaan kummallakin oli jalassaan korkeavartiset saappaat ja muutenkin ”jotkut vähän villimmät asut”. Metrossa pariskuntaa vastapäätä istui työvaatteisiin pukeutunut mies, joka mittaili kaksikkoa katseellaan päästä varpaisiin. Tilanne ahdisti ensin, mutta saikin yllättävän käänteen.

– Mietin, että toivottavasti hän ei sano nyt mitään ilkeää. Mutta yhtäkkiä hän kehuikin, että meillä on upeat kengät ja kertoi olleensa itse punkkari 1980-luvulla, jolloin pukeutui samankaltaisiin. Se oli mahtavaa ja niin ihana kohtaaminen, jonka muistan varmaan ikuisesti.

Lontoossa suomalaiseen muotiin ja suunnittelijoihin suhtaudutaan Puttosen mukaan suurella mielenkiinnolla. Suomi ja suomalaisuus koetaan saarivaltion muotipiireissä kiehtovan mystisenä asiana. Erityisesti viime vuosina Suomi on noteerattu muodin saralla Puttosen mukaan yhä isommin.

– Nyt on niin monta nuorta suomalaista suunnittelija ja Suomesta tulevaa brändiä, jotka tekevät mielestäni aivan mielettömiä juttuja. Olen niin ylpeänä, että nyt on hirveän iso uusi aalto suunnittelijoita liikkeellä.

Yllättäviä kohtaamisia

Lontoon muotipiireissä ei ole mitenkään tavatonta törmätä kansainvälisesti tunnettuihin tähtiin, ja myös Puttonen on saanut tästä osansa. Hän on kahdeksan vuoden aikana tottunut kohtaamaan kuuluisuuksia työnsä puolesta, mutta yksi erikoinen tapaaminen on varsinkin jäänyt mieleen yllättävyytensä puolesta.

– Tein töitä erään toimiston kanssa, joka oli järjestänyt minut tällaisille aamiaiskutsuille, eikä minulla ollut siinä vaiheessa mitään hajua, että mitä siellä tapahtuu.

Saavuttuaan aamiaistilaisuuteen paikalla ollut pr-ihminen oli tullut tiedustelemaan, oliko hän Mikko Puttonen ja todennut, että ”tämän pitäisi tulla puhumaan Davidin kanssa”. Puttonen mietti hämmentyneenä, kukahan David mahtoi olla kyseessä.

– Sitten menimme sinne, ja siellä oli David Beckham minua vastassa.

Beckham ja Puttonen ottivat yhdessä kuvia ja päätyivät myös keskustelemaan hetkeksi. Paikalla oli niin ikään GQ-lehden toimittaja, joka otti osaa keskusteluun, jonka teemaksi päätyivät Puttosen yllä olleet vaatteet.

– Minulla oli ylläni muovinen takki ja muistan, että David sanoi siitä jotain, tyylillä ”aika villi takki”. Siinä me sitten keskustelimme hetken takistani, mutta olin niin suu pyöreänä, etten oikein tiennyt, mistä edes puhua, koska se oli niin yllättävä tilanne.

Juuret vaikuttavat työhön

Vaikka aikoinaan Puttosella oli kova kiire pois Muuramesta, on kotikylällä nykyään erittäin tärkeä merkitys hänen elämässään. Hän kertoo, että aina kun on mahdollista, hän matkustaa perheensä luokse kotimaahan.

– Siskollani on nuori, 8 kuukautta vanha tytär, niin se on ihanaa vierailla siellä niin usein, kun vaan pystyn. Luonto on siellä niin kaunista ja nautin siitä, kun pääsen metsäretkelle perheeni kanssa. Kyllä se on todella tärkeä paikka, Puttonen miettii

– Nyt näen myös Muuramen kauniin puolen. Ehkä siellä pitää vielä vähän tehdä töitä, että siellä olisi sallivampi ja avarakatseisempi ilmapiiri kaiken moninaisuuden ja erilaisuuden suhteen ja etenkin nuoret voisivat vapaasti pukeutua niin kuin haluavat.

Juuret pieneltä, suomalaiselta paikkakunnalta ovat kasvattaneet Puttosen mielessä hänen tämänhetkisen työnsä tärkeyttä. Vogue Scandinavian gender fluidity expert -nimikkeellä Puttonen kirjoittaa sukupuolen moninaisuudesta ja tuottaa siihen liittyvää sisältöä Voguen somekanaviin. Työ ja sen sanoma ovat Puttoselle sydämenasia.

– Koska tulen itse pieneltä paikkakunnalta, joka ehkä voi olla hieman kapeakatseisempi, niin minusta on todella ihanaa, että minulla on sellainen yleisö ja alusta, jossa voin oikeasti vaikuttaa asioihin ja puhua niistä asioista, jotka ovat mulle tärkeitä.

Hiljattain Puttonen kiinnitettiin itse mainoskasvoksi osaksi Zalandon suurta mainoskampanjaa. Ihmisenä, joka on tottunut kuvaamaan muita, Puttonen kertoo olevansa täysin hämmästynyt nähtyään valtavia mainosjulisteita sekä kaupungeilla pyöriviä videoita, joiden tähtenä hän itse on.

– Minun pitää tulla Suomeen näkemään ne itse omin silmin, jotta uskon! Kaverini lähetti kuvan valtavasta kuvasta jossain Helsingin keskustassa. Ehkä tämä on ollut myös yksi uran huippuhetkistä, sillä minut haluttiin omana itsenäni siihen, eikä se ollut mikään rooli.

Tällä työllä Puttonen pääsi puolestaan haastamaan ennakkoajatuksia siitä, millaista on suomalaisuus.