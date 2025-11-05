Shein avasi keskiviikkona maailman ensimmäisen kivijalkamyymälänsä Pariisissa skandaalin keskellä ja mellakkapoliisien katseen alla.

Ranskassa pääministeri Sebastien Lecornu määräsi keskiviikkona maan viranomaiset valmistelemaan kiinalaistaustaisen pikamuotijätti Sheinin verkkoalustan sulkemista toistaiseksi.

Pääministerin kanslian mukaan Sheinin verkkoalustan olisi tarkoitus pysyä suljettuna, kunnes yritys on osoittanut, että alustan sisältö on linjassa Ranskan lainsäädännön kanssa.

Sheinin toiminnasta on leimahtanut viime päivinä Ranskassa kohu, joka liittyy verkkoalustalla myytyihin lapsen kaltaisiin seksinukkeihin.

Pariisin syyttäjänvirasto on aloittanut seksinukeista tutkinnan, jonka kohteena on Sheinin ohella muitakin verkkokauppa-alustoja, muun muassa kiinalainen Temu.

Shein on sanonut tekevänsä asiassa yhteistyötä Ranskan viranomaisten kanssa ja kieltävänsä kaikki seksinuket alustaltaan.

Shein kommentoi keskiviikkona, että se haluaa päästä mahdollisimman pian vuoropuheluun viranomaisten kanssa.