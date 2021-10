Upeilla asukuvilla ihastuttavan valokuvaaja Eeva Rootsin vinkit oman tyylin löytämiseen: "Jos sinulla ei ole hyvä olla, niin..."

Eeva Roots, 36, julkaisee aktiivisesti sisältöä sosiaaliseen mediaan. Instagramissa Eevalla on yli 40 000 seuraajan joukko, jolle Eeva jakaa kuvia sekä rehellisiä ja todenmakuisia tarinoita elämästään. Aiheet pyörivät niin muodin kuin deittailunkin ympärillä.

Asukokonaisuudet vaihtelevat päivästä riippuen. Välillä hän haluaa olla naisellisempi, toisinaan leikkisämpi ja joskus päälle on parasta pukea rennot verkkarit.

Pinnallista vai itseilmaisua?

– Onhan siinä pinnallisia elementtejä, mutta kyllä itse sanon, että se on eniten itseilmaisua, Eeva toteaa.

– Ehkä se on sitten sitä pinnallista. Eli miten trendit tulevat ja menevät niin nopeasti, ettei siinä kannata edes pysyä mukana, Eeva huomauttaa.

Suomalainen arkityyli on tunnetusti aika väritöntä.

Musta on tuttu ja turvallinen, mutta harvemmin se on mitenkään rohkea valinta. Eevan mielestä suomalaisten ei kuitenkaan kannata kääntää katseita ulkomaille. Hänen mukaansa kenenkään ei tarvitse pakolla hakea vaikutteita esimerkiksi tyylin kärkimaista Italiasta ja Ranskasta.

– Miksi pitäisi? Yksilön ei mielestäni tarvitse ajatella sitä, mitä me suomalaiset ollaan, vaan enemmänkin sitä, mitä sinä itse olet, Eeva ohjeistaa.

Hänen mielestään jokainen voi itse määrittää sen, mikä on itsensä mielestä tyylikästä. Hän ei ikinä neuvoisi ketään laittamaan jotain tietynlaista asua päälle sen takia, että asu toisi kantajalleen itsevarmemman olon.

– Jos sinulla ei ole hyvä olla, niin ei se tule toimimaan. Voit miettiä, että sinulla on magee lookki, mutta se epävarmuus tulee näkymään, Eeva kertoo.

Hänen mukaansa asenteen ja itsevarmuuden täytyy tulla ensin. Kun on hyvä olla, niin mikä tahansa asu voi näyttää hyvältä, kun sen kantaa luontevasti.

Kallis vastaan halpa

Rahasta puhuminen on Eevasta epämiellyttävä aihe. Haastattelun alkumetreillä hän mainitsee, että ihmiset tuntuvat aina juuttuvan rahaan ja kyselevän, paljonko Eevan asut maksavat. Hän kertoo, ettei edes omista merkkivaatteita.

– Kallein yksittäinen asia, mitä omistan, on varmaan joku Guessin laukku. Senkin olen saanut yhteistyössä, Eeva hymähtää.

– Tyypillinen ”I have nothing to wear” -tilanne, vaikka olisi sikana kaikkea! Eeva nauraa tunnistaen ongelman olemassaolon.