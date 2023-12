Kovemmalla treenillä yllättävä seuraus? – "Paino putoaa vähemmän kuin odotetaan"

Tänä vuonna julkaistun tanskalaistutkimuksen mukaan, mitä enemmän ihminen treenaa, sitä laiskempi hän on loppupäivän. Current Nutrition Reports- lehdessä julkaistun tutkimuksen tuloksista kertoo muun muassa Fox News .

Enemmän treeniä, vähemmän arjen aktiivisuutta?

Mansfeldt kertoo Fox Newsille, että jos tavoitteena on pudottaa painoa, tulisi ihmisen tiedostaa myös sellainen päivän aikana tapahtuva fyysinen aktiivisuus, joka ei ole kuntoilua. Tällä tarkoitetaan vaikkapa koiran ulkoiluttamista, työmatkapyöräilyä tai töiden tekoa seisten.

– Jos tällaiset aktiviteetit yhtäkkiä loppuvat, päivän kokonaisenergiankulutus on odotettua pienempi. Samoin paino putoaa silloin vähemmän kuin odotetaan, hän lisää.

24 tutkimuksen kirjallisuuskatsaus

– Mutta käytännössä huomaamme, että nämä kaksi asiaa ovat harvoin yhteydessä toisiinsa ja että treenaamisen aiheuttama painonpudotus on usein odotettua pienempää, sanoo Mansfeldt.

Treenaamisen jälkeen ihmiset saattavat olla väsyneempiä. Silloin saatetaan oleilla enemmän ja kenties vältellä muita fyysisiä aktiviteetteja. Oleilua voidaan myös pitää palkintona siitä, että on treenattu.

Ruoalla kompensointi ei niin yleistä

Suhtautuminen treeniin vaikutti myös

Myös suhtautuminen treeniohjelmaan näyttäisi vaikuttavan asiaan. Tutkijoiden mukaan he, jotka nauttivat treenistään, eivät niin todennäköisesti ryhtyneet näihin "kompensatorisiin toimiin". He myös onnistuivat laihduttamaan enemmän kuin he, jotka suhtautuivat treeniinsä negatiivisesti.