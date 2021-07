Kommentti: Pitkä helleputki haastaa sääuutisoinnin – onko tämä kaikkien aikojen lomasää vai merkki vakavasta ilmastokriisistä?

Vaikka kesä kunnon lämpöineen on monen mielestä ihmisen parasta aikaa, helle ei helli kaikkia. Se tuo mukanaan niin inhimillisiä , taloudellisia kuin turvallisuuteen liittyviä haasteita.

Viime aikoina sääuutisten yhteydessä on kuultu hehkutuksen rinnalla huolestuneita äänenpainoja.

Mutta on helpompaa puhua ja uutisoida viilennysvinkeistä tai nesteiden tärkeydestä kuin vaikeammin mitattavasta, vaikeammin hahmotettavasta ilmastonmuutoksesta.

Tämä on ilmastonmuutoksesta keskustelun haaste. Muutokset ovat niin hitaita, niin salakavalia ja niin isoja, että niitä on hankala hahmottaa osaksi omaa elämää.

Tänä kesänä uutiskuvastoon on kuulunut päivittäin dramaattiset uutiset ja videot metsäpaloista eri puolilla maailmaa. Erityisen paha tilanne on Kanadassa, mutta tukalaa on lähempänäkin, myös esimerkiksi Kyproksella.