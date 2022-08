Ilmastonmuutoksen hillintään on monia keinoja – onko vapaaehtoinen lapsettomuus hyvä ilmastoteko?

Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen kuvailee, että arktinen alue on muuhun maapalloon nähden erityinen. Arktisella alueella on lämpenemistä voimistavia tekijöitä. Yksi näistä on merijään vähentyminen. Alueet, jotka ovat aiemmin olleet laajemmin merijään peitossa, ovat nyt esillä.