Pelottavatko ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt Ilmatieteen laitoksen pääjohtajaa? "Siihen on syytä suhtautua hyvin vakavasti"

Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski muistuttaa, että Suomessa on monenlaisia säätilanteita ja kelejä. Niihin ollaan täällä totuttu, mutta on sellaisiakin sääilmiöitä, jotka herättävät jopa pääjohtajassa huolta.

– Erityisesti ne herättävät huolta tehtävän ja toimeni puolesta. Niihin voidaan kuitenkin varautua aina vaan paremmin, ja tässä sääennusteiden käyttö on keskeinen työkalu.

Pelottaako ammattilaista?

Sään kanssa työskenteleville tyypillinen kysymys Damskin mukaan on se, onko jokin ilmiö selitettävissä ilmastonmuutoksella tai onko se normaalia vai poikkeuksellista.

Pelko on ehkä väärä sana, sanoo Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski.

– Mutta kyllä se arveluttaa. Se on asia, joka meitä yhteisesti maailmalla painaa, ja siihen on syytä suhtautua hyvin vakavasti.

Hän kertoo, että pelkoon ja huoleen liittyvät kysymykset ovat sellaisia, joita myös tavalliset kansalaiset kysyvät sään ammattilaisilta. Hän on tyytyväinen, että monet ymmärtävät nykyään ajatella asioita pitkällä aikavälillä.

Sää tarjoaa yllätystä ja viihdettä



Lämmöllä on siis traagisiakin seurauksia, mutta se on myös aihepiiri, jolla media usein revittelee. On hellekupolia, mörköhellettä ja käristyskupolia.