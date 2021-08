Meren pinta jatkaa kohoamistaan jopa 300 vuotta, vaikka nyt tehtäisiin mitä – "Nousu voimakkaampaa kuin aikaisemmin arvioitiin"

– Ilmakehässä on kausittaista vaihtelevuutta eikä kaikkea ei pidä selittää ilmastonmuutoksella.

– Mutta urheilutermein voi todeta, että ilmakehä on doupattu erityisesti hiilidioksidilla ja sen takia esiintyy ääri-ilmiöitä useammin kuin aikaisemmin, Taalas sanoo.

Pahimmat uhkakuvat on vältetty

Taalas muistuttaa, että tilanteen ratkaisuksi ei ole tarjolla vippaskonsteja. Suurin ilmastoteko on edelleen luopua fossiilisista polttoaineista.

Merenpinta nousee ainakin 2300-luvulle

Vaikka nyt tehtäisiin mitä, meren pinta nousee. Vaarassa on muun muassa rannoistaan kuulu saarivaltio Malediivit, jonka pinta-alasta 80 prosenttia on merenpinnan yläpuolella vain metrin tai vähemmän.

– Jos asuisin Malediiveilla, olisi todella huolissani. 200 vuoden päästä siellä tilanne on todella huono, pahimmillaan joudutaan evakuoitumaan muille alueille.

Saarivaltioissa on syytä olla huolissaan ja on myös monia suuria kaupunkeja, jotka ovat vaarassa Maailman ilmastojärjestön pääsihteeri sanoo.

– Meren pinta nousee ainakin vuoteen 2300. Se on asia, joka ei peruunnu hetkessä, vaikka päästöt saataisiinkin kuriin.

– Enemmän puhutaan koralliriuttojen tuhoutumisesta meren lämpötilan noustessa. Se on jo nähtävissä ja vaikuttaa jo tällä hetkellä ihmisten elämään.

Liikkuminen kaikkein tärkeintä arkielämässä

Miten ilmastonmuutosta sitten voi torjua arkielämässä? Taalaksen mukaan kuluttajien osalta keskeinen kysymys on liikkuminen.

– Jos voimme vähentää polttoaineella kulkevia autoja, sillä on suuri merkitys. Samoin asumisessa, jos voimme alkaa lämmittää esimerkiksi maalämmöllä.

Keskeinen kysymys on myös yleinen kuluttaminen, Taalas muistuttaa.

– Me hyvin paljon ostamme Aasiassa tehtyjä tuotteita, jotka siellä tuotetaan kivihiilellä.

Kansa puhuu ilmastonmuutoksen yhteydessä usein lentämisestä ja punaisen lihan syömisestä. Vaikka jokainen teko ilmaston eteen on hyvästä, on lentämisen osuus päästöistä lopulta pieni. Lihansyönti sen sijaan uhkaa sademetsien hiilinieluja.

– Lentoliikenne tuottaa vain kaksi prosenttia maailman päästöistä. Ruokavaliossa me uhraamme hyvin paljon sademetsiä tuottaaksemme rehua karjalle ja se on hölmöläisen hommaa. Sen takia erityisesti punaisen lihan käytön vähentäminen on järkevää, Taalas toteaa.