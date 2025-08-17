Kommentti: Kiitos lauluista, Katri Helena! Iskelmälegenda jätti Olympiastadionilla lämminhenkiset ja koskettavat jäähyväiset

Katri Helena laittoi iskelmälaulajan uransa pakettiin niin komealla, lämpimällä ja koskettavalla tavalla kuin Suomessa on mahdollista, kirjoittaa MTV Uutisten kulttuuritoimittaja Visa Högmander.

Kun Katri Helena Kalaoja, tutummin vain Katri Helena, herää tänä elokuisena sunnuntaiaamuna 80-vuotissyntymäpäiväänsä, hän saattaa miettiä ainakin pienen hetken edellistä iltaa.

Mitä oikein tapahtui? Hän lopetti iskelmälaulajauransa ja teki sen niin komealla tavalla kuin Suomessa on mahdollista: laulamalla viimeisen konserttinsa maan ykkösulkokonserttiareenalla eli Helsingin Olympiastadionilla noin 40 000 hengen edessä.

Yli 60 vuoden ura iskelmätähtenä on nyt ohi.

Olympiastadionille saapuneita kymmeniätuhansia ihmisiä katsomosta katsellessa oli helppo huomata, että Katri Helena on ollut iso nimi todella monelle sukupolvelle.

Hahmo, joka on kulkenut omia teitään vuosikymmenten ajan koko kansan tuntemana iskelmälaulajana.

Niinpä jäähyväiskonsertissa kuultiin hieman alle kahteen tuntiin tiivistetty läpileikkaus Katri Helenan tunnetuimmista hiteistä, konsertin aloittaneesta Katson sineen taivaan -kappaleesta koko konsertin päättäneeseen laulajan musiikkiuran viimeiseen lauluun, tammikuussa 2025 julkaistuun Meidän tie -kappaleeseen.

Jokaiselle jotakin, joulun- ja jenkanystäviä myöten.

Veikkasin itse konsertin päättyvän tietenkin laulajan suurimpaan hittiin Anna mulle tähtitaivas ja hurmokselliseen yhteislauluun, mutta toisin kävi – yhteislaulu oli kyllä hurmoksellista, mutta jäähyväisten loppuun haettiin vielä isompaa symboliikkaa uran päättymisestä.

Konsertin päätöslaulu Meidän tie alleviivasi sitä, että Katri Helenan ura on todella nyt ohi ja nuorempien on aika ottaa viestikapula haltuun.

Symboliikka oli vahvaa, kun laulun taustakuoroon saapui Olympiastadionin lavalle joukko nuorempien naislaulajasukupolvien eturivin nimiä, joille Katri Helena sanoi testamenttaavansa viestikapulan: Jenni Vartiainen, Ida Paul, Mira Luoti, Erin, Hanna Pakarinen, Aliisa Syrjä, Ellinoora, Suvi Teräsniska, Erika Vikman, Anna Puu sekä konsertin ohjaajana toiminut, vuolaasti kyynelehtinyt Paula Vesala.

Jäähyväiskonsertissa taustalaulajana nähty Teräsniska pääsi useaan otteeseen konsertin aikana esiin neljän taustalaulajan joukosta isoille screeneille ja myös lauloi yhden välinumeron Katri Helenan käytyä lavan takana vaihtamassa esiintymisasua.

Tämä sai miettimään yhtä asiaa: haluttiinko yhden taustalaulajan esiin nostamisella viestiä, että Suvi Teräsniska olisi Katri Helenan manttelinperijä?

Tiedä häntä.

Katri Helenan kaltaiseksi iskelmäikoniksi Teräsniskalla ja kaikilla muillakin lavalle loppuhetkillä tulleilla naislaulajilla on joka tapauksessa vielä matkaa.

Jäähyväiskonsertin hittikimara ja Katri Helenan esiintyminen olivat täynnä iskelmätähden karismaa, koskettavaa lämminhenkisyyttä ja lämminhenkistä koskettavuutta. Sellaista, mitä ei pikavauhdilla saavuteta.

Kiitos lauluista, Katri Helena! Olkoot eläkepäiväsi hyviä ja leppoisia.

