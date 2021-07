Kanadan tappohelteessä on jotain poikkeuksellista – ja se kertoo ilmastonmuutoksesta

Kanadassa nähtävä sääilmiö kertoo karua kieltä ilmaston lämpenemisen etenemisestä, totesivat asiantuntijat yhteen ääneen MTV:n Uutisaamussa.

– Tämä on merkki siitä, että ilmastonmuutos on taas edennyt. Pitää muistaa, että ilmastonmuutos ei sinänsä aiheuta poikkeuksellisia ääri-ilmiöitä vaan nimenomaan vahvistaa niitä. Poikkeuksellisen kuumat säät johtuvat nimenomaan siitä, että ilmakehä on lämmennyt, toteaa professori Jyri Seppälä Suomen ilmastopaneelista.

– Ilmastotiede ja -tutkijat ovat koko ajan ennustaneet, että tällaisia ilmiöitä tulee kasvavissa määrin. Elämme ennusteiden antamaa todellisuutta. Jos emme saa päästöjä mahdollisimman nopeasti nollaan, niin tämä on vasta alkusoittoa, johtaja Mari Pantsar Sitrasta varoitti.

Video: Maastopalo tuhosi kanadalaisen pikkukylän:

MTV:n ulkomaantoimittaja Janne Hopsu pohtii, että Kanadalla on myös erilainen mentaalinen vaikutus, sillä se sijaitsee samoilla leveyspiireillä Suomen kanssa.

– Kanada on tuttu, kun se on pohjoisella vyöhykkeellä. Se tuntuu paljon voimakkaammalta kuin viime kesän Siperian ennätyslämmöt ja sielläkin metsä paloi, Hopsu muistutti.

Usein ilmastokeskustelussa kuullaan argumentti, jonka mukaan yksittäisistä sääilmiöistä ei saisi vetää johtopäätöksiä. Ilmastopaneelin Seppälän mukaan Kanadan tapaus on erilainen.

– Nythän siellä on mitattu viisi astetta korkeampia lämpötiloja, kuin mitä on aiemmin pystytty mittaamaan. Tällainen harppaus kertoo, että jotain on tapahtunut.

Seppälä kuitenkin toteaa, että ilmaston lämpenemistä tulee kaiken kaikkiaan tarkastella koko maapallon mittakaavalla.

– Tässä suhteessa tiede näyttää selkeästi, että viimeisinä vuosikymmeninä on tapahtunut jyrkkää ilmakehän lämpenemistä.

Miten ilmaston lämpeneminen taltutetaan?

Kiinalla on maailman suurimmat päästöt, ja nyt suurvalta on luvannut myös ryhtyä toimiin. Maan tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2060. Siitä, kuinka tavoitteeseen päästään, ei ole vielä mitään takeita.

– Toisaalta sanotaan, että Kiina on sellainen valtio, että kun he jotain kansainvälisesti julistavat, se on heille arvokysymys, että siitä pidetään kiinni. Meidän pitää muistaa, että ilmakehä ja ilmaston kuumeneminen ei lupauksista tai sitoumuksista piittaa, vaan ainoastaan siitä, kuinka paljon sinne pääsee hiilidioksidia, Pantsar muistutti.

– Vaikka Kiina sulkee kaupunkeja, näemme satelliittikuvista, jos jonnekin alkaa nousta hiilivoimaloita. Eihän niitä voi piilottaa. Seurataan, pidetään painetta ja samalla pitää muihinkin saastuttaviin maihin, Hopsu huomautti.

Seppälän mukaan Kiinan päästöt laskivat viime vuonna, mutta nyt maa vaikuttaa panneen talouskasvun edelle ja päästöt jälleen kasvavat.

– Toisaalta Kiina on haistanut puhtaan teknologian markkinat. Siinä mielessä uskon, että he ovat (päästötavoitteen) kanssa tosissaan, sillä he näkevät mahdollisuuksia, Seppälä puntaroi.

Professorin mukaan Kiinassa painetta vallanpitäjille aiheuttavat myös ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat ilmiöt, kuten aavikoituminen ja hiekkapölymyrskyt. Päästöt aiheuttavat lisäksi terveysongelmia.