Kommentti: Ukrainalaiset käänsivät Alaskan pettymyksen karuksi huumoriksi

Trumpin ja Putinin tapaamista on tuoreeltaan paheksuttu mutta myös irvailtu Ukrainassa, kirjoittaa Kiovasta MTV Uutisten toimittaja Valtteri Kykkänen.

This could have been an email – Tämän olisi voinut hoitaa pelkällä sähköpostilla.

Itseni lisäksi jokainen työpaikan turhissa palavereissa istunut on varmaan pyöritellyt kyseistä lausetta mielessään. Tänä lauantaina ukrainalaisessa sosiaalisessa mediassa sillä on kuvattu Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamista. Niin turhanpäiväisenä sitä pidetään ainakin julkisuuteen kerrottujen tulosten osalta.

Kommenteissa on myös ennustettu Nobelin rauhanpalkintoa edelliselle presidentille Joe Bidenille. Huumori on selviytymiskeino synkkinä hetkinä, ja ukrainaisilla niitä on totisesti piisannut.

Kovista ennakkopuheista huolimatta tulitaukoa ei tullut eikä Venäjää tai sen kauppakumppaneita rangaista mitenkään. Putin pääsi ulkopoliittisesta paitsiostaan eikä hänen tarvinnut ainakaan julkisesti luopua mistään. Edes ikävien amerikkalaistoimittajien ikäviin kysymyksiin ei tarvinnut vastata.

Ukraina ei ole kauppatavara

Miksei sopua tulitauosta sitten syntynyt? Trump puhuu mielellään siitä, miten diilien tekeminen on hänen suurin taitonsa. Ukrainalaisesta näkökulmasta katsottuna Trumpin pitäisi kuitenkin ymmärtää, että Venäjän johtajat eivät varsinaisesti tee "diilejä". He ottavat. Ottavat niin paljon kuin mahdollista, kunnes ottaminen lopetetaan voiman kautta.

Ukraina ei ole Putinille jotakin diilailtavaa kauppatavaraa, vaan ideologinen pakkomielle. Ukrainalla ei ole hänen silmissään oikeutta olla olemassa itsenäisenä valtiona ja maa on alistettava Venäjän kontrolliin hinnalla millä hyvänsä. Eikä sitä haluta edes peitellä. Pikantti yksityiskohta Alaskassa olikin ulkoministeri Sergei Lavrovin paita, jossa komeili Neuvostoliiton CCCP-tunnus.

Washingtonissa ehkä ratkaiseva tapaaminen

Presidentti Volodymyr Zelenskyi on, jälleen kerran, uransa tiukimmassa paikassa. Maanantaina Washingtoniin matkustavaa Zelenskyia tuskin on vastassa punainen matto ja kunniakomppania, mutta ainakaan tällä kertaa häntä ei (todennäköisesti) heitetä ulos Valkoisesta talosta kuten aiemmin maaliskuussa.

Nopea tapaaminen kertoo siitä, että tulitaukoa ja rauhaa haetaan nyt tosissaan. Mutta millä hinnalla Ukrainalle? Politiikan tutkija Volodymyr Horbach arvioi Facebook-kirjoituksessaan Trumpin yrittävän taivuttaa Zelenskyin jonkinlaiseen "kunnialliseen antautumiseen".

Ukraina on vaatinut koko ajan turvatakuita ja jonkinlainen yhteisymmärrys niistä voisi syntyä. "Vahvat ja uskottavat" turvatakuut mainitsi erikseen myös presidentti Alexander Stubb. Trumpin kommentit ja käytös Alaskassa kuitenkin viittaisivat kuitenkin siihen, että Yhdysvaltojen rooli mahdollisissa turvatakuissa olisi hyvin pieni.

Zelenskyille olisi myös voitto päästä viimein samaan pöytään kuin Putin, joka ei edes suvaitse mainita Zelenskyin nimeä.

Vaikka Alaskan tapaamisen tulokset olivat laihoja, se kyllä tullaan muistamaan Ukrainassa. Kuten Kyiv Independent totesi tuoreeltaan pääkirjoituksessaan: "Venäjän kanssa tehdyt sopimukset eivät elä kovin pitkään, mutta kuvat amerikkalaisista sotilaista tekemässä kunniaa punaisella matolla tallustavalle sotarikolliselle elävät."