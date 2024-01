Ilmastojohtaja: Pitkät pakkasjaksot pohjoisessa näkyvin esimerkki "ilmaston kiehumisesta"

Taalas palasi Suomeen kahdeksan vuoden työrupeamaltaan Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteerinä.

– Minulla on ollut mahdollisuus työskennellä koko maailman kanssa. Koko maailman perspektiivin saaminen on ollut hyvin avartavaa, Taalas sanoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Hän on tehnyt yhteistyötä muun muassa YK:n pääsihteerin António Guterresin kanssa. Guterres on ilmaston lämpenemisen sijaan puhunut ”ilmaston kiehumisesta”.

– Olen henkilökohtaisesti hänelle tuottanut faktat ilmastonmuutoksesta, ja hän on ollut hyvin kiinnostunut niistä. Hän entisenä poliitikkona käyttää vähän värikkäämpää kieltä, ja tämän avulla teemat on saatu maailman median otsikoihin, mikä on ollut ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta myönteinen asia.

Taalas ei kuitenkaan itse tykkää lietsoa ilmastoahdistusta. Hän kokee, että Suomessa uutisointi ilmastonmuutoksesta maalaa synkempää kuvaa kuin monissa muissa maissa.

Sää jämähtää

Kysyttäessä Taalaksen mahdollisista terveisistä ympäristöliike Elokapinan jäsenille, hän huomauttaa, että heidän huolensa on aiheellinen.

– Mielestäni on myönteistä, että nuoriso tuo tämän viestin esiin, koska he joutuvat elämään tämän ilmastonmuutoksen seurausten kanssa. On hyvä, että tästä pidetään meteliä.

Samaan hengenvetoon hän jatkaa, että toimia ongelman ratkaisemiseksi tehdään laajalla rintamalla.

– Me emme maailmanloppua kohti ole menossa, mutta mitä paremmin me tässä torjunnassa onnistumme, sitä parempi on ihmiskunnan, maailmantalouden ja biosfäärin kannalta.

Viime aikoina Suomessa keskustelua ilmastonmuutoksesta on herättänyt poikkeuksellisen kireä ja pitkä pakkasjakso. Taalas muistuttaa, että tämänkaltaisia sään ääri-ilmiöitä on nyt ympäri maailmaa ilmaston muuttumisen vuoksi.