Helteille ei vieläkään näy loppua – jopa kymmenen astetta tavanomaista lämpimämpää

Viileämpää ilmaa saadaan odottaa. Käynnissä oleva helleputki on alkanut jo kesäkuun puolivälissä, eli sunnuntaina tässä putkessa on jo 25. hellepäivä. Helteet näyttävät jatkuvan myös ensi viikolla, joten kohta on ollut kuukausi hellettä putkeen.

Keskimääräistä lämpimämpää kaikkialla maassa

Varsinkin tällä viikolla ero keskimääräiseen lämpötilaan on voimakkainta Pohjois- ja Itä-Suomessa, jossa on jopa kymmenen astetta tavanomaista lämpimämpää. Lännessä on noin viisi astetta tavallista lämpimämpää. Ensi viikolla suurin ero keskimääräiseen lämpötilaan on Etelä-Suomessa.