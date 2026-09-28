Kaksi ja puoli vuotta sitten eduskunnalle annettu kansalaisaloite eutanasian laillistamiseksi on yhä jumissa valiokunnassa.

Opposition mukaan kansalaisaloite eutanasian laillistamiseksi on jumissa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, koska kristillisdemokraatit ei salli sen viemistä äänestykseen eduskunnan täysistuntoon. Tämä on vastoin demokratian pelisääntöjä, sanoo valtio-opin professori.

Vuodesta 2011 kansalaiset ovat voineet ehdottaa uutta lakia tai vanhan lain muuttamista kansalaisaloitteella. Eutanasian laillistamista vaativa kansalaisaloite annettiin eduskunnalle vaalikauden alussa jo kaksi ja puoli vuotta sitten. Aloite ei ole kuitenkaan edennyt työntäyteisessä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Bella Forsgrén ja Henrik Wickström

Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrénin mukaan hallitus jarruttaa sitä tahallaan.

– Alussa varmasti opposition edustajilla oli tahtotila ymmärtää hallituksen kiireperustelua ja sitä, että olisiko jonkun toisen lainsäädännön yhteydessä asian käsittely mahdollista.

– Ymmärrys on sitten päättynyt, koska on huomattu, että tosiasiassa näyttää siltä, että asiaa vaan ei haluta eteenpäin viedä.

Käsittelemätön kansalaisaloite raukeaa vaalikauden päättyessä. Nykyisen eduskunnan istuntokausi päättyy maaliskuun puolessa välissä.

Hallituspuolue kristillisdemokraatit vastustaa eutanasiaa ja aloitteen viemistä istuntosaliin.

– Minusta se olisi isänmaan etu ja meidän terveydenhuoltomme etu ja potilaiden etu, että tämä raukeaisi. Pidän tätä täysin tarpeettomana ja vahingollisena, sanoo kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) MTV Uutisille.