SM-liigassa pelaava Helsingin Jokerit on jatkanut Tomi Karhusen pätkäsopimusta kuukaudella.
Karhunen solmi Jokereiden kanssa 31. lokakuuta asti ulottuvan sopimuksen.
36-vuotias konkarivahti saapui reilu viikko sitten Jokereihin paikkaamaan loukkaantunutta Olle Eriksson Ekiä.
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Karhunen on pelannut neljä ottelua Jokereiden maalilla neljässä ottelussa, 85,9 prosentin varmuudella. Hän torjui nollapelin Jokereiden napatessa toistaiseksi kauden ainoan voittonsa Pelicansista viime viikon tiistaina.